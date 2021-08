Đoàn công tác BTV Tỉnh ủy làm việc Đảng ủy phường Nguyễn Trãi. Tp Hà Giang

.

BHG - Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở, sáng 10.8, Đoàn công tác số một của BTV Tỉnh ủy, do đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; thành phố Hà Giang.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận buổi làm việc.

Phường Nguyễn Trãi là phường trung tâm kinh tế, chính trị của thành phố Hà Giang, Đảng bộ phường có 26 chi bộ trực thuộc với 801 đảng viên và 2.215 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ tại nơi cư trú. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hà Giang, Đảng bộ, chính quyền phường đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sâu sát, quyết liệt, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện các mục tiêu đề ra. KT-XH phường tiếp tục phát triển, hệ thống hạ tầng ngày càng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, công tác chỉnh trang đô thị, duy trì và nâng cao chất lượng tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị được triển khai thường xuyên; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; công tác an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dụng chính quyền, Mặt trận quốc Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được chú trọng và tăng cường, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách từ phường tới tổ dân phố có tư duy, phong cách, lề lối làm việc đáp ứng nhu cầu thực tiễn, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng theo quy định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đảng viên ngày càng được hoàn thiện. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thảo luận tại buổi làm việc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi thảo luận tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung vào làm rõ những vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ như: Triển khai triệt để, sâu sắc hơn việc học tập nghị quyết các cấp; cần đánh giá lại những mặt đạt, chưa đạt trong việc xây dựng chính quyền để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo hoàn thành mọi mục tiêu đã đặt ra. Cùng với đó, phường Nguyễn Trãi cũng cần tiếp tục quan tâm tới chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là tại chi bộ cơ sở; việc triển khai các nghị quyết phải sát thực với điều kiện của địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chỉnh trang cảnh quan môi trường trên toàn địa bàn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thảo luận tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi thảo luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Thời gian tiếp theo, phường Nguyễn Trãi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy phường cần tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, tự chỉnh đốn cũng như tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo chi bộ, đảng viên; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng để lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, của từng cán bộ, đảng viên phải là trung tâm đoàn kết, có tâm, có tầm và năng động, sáng tạo, quyết liệt trong từng vị trí, vai trò, nhiệm vụ được phân công. Cùng với đó, Đảng ủy phường Nguyễn Trãi cần quan tâm sâu hơn nữa tới việc chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy, chi bộ. Coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, tận tình, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ. Đấu tranh, đẩy lùi suy thoái, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm bắt địa bàn, cơ sở nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở cũng như trong quá trình triển khai nhiệm vụ...

Đại diện Bí thư chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Trãi thảo luận tại buổi làm việc.

Tin, ảnh: Phi Anh