Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Kiên quyết giữ thành quả phòng chống dịch, nỗ lực hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2021

Sáng 31.8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 trực tuyến tới các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp

Trong tháng 8, tỉnh ta tiếp tục xác định phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và lâu dài. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch. Kết quả, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 223,4 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với tháng 7; diện tích gieo trồng các loại cây trồng đạt 22.994,1 ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 6,02% so với tháng trước, tăng 9,74% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 846,6 tỷ đồng, tăng 8,63% so với tháng trước, tăng 13,99% so với cùng kỳ năm 2020; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 979,6 tỷ đồng, tăng 0,42% so với tháng trước, tăng 2,99% so với cùng kỳ; lũy kế có 5.030 hộ gia đình triển khai xây dựng nhà ở, vượt 30 hộ so với kế hoạch. Thực hiện công tác phòng, chống dịch, toàn tỉnh đã có 62.502 người tiêm vắc xin phòng Covid-19 (trong đó có 38.551 người đã tiêm đủ 2 liều); cử 2 đoàn cán bộ y tế gồm 72 y, bác sĩ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương chống dịch; cử 17 cán bộ quân y của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa bàn trọng điểm; hỗ trợ 4 đợt thực phẩm cho đồng bào miền Nam và thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị các huyện, thành phố nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021

Tuy nhiên, trong tháng KT-XH của tỉnh vẫn đối mặt với một số khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan vào địa bàn cao; thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất diễn biến bất thường; dịch bệnh Tả lợn châu Phi chưa được kiểm soát triệt để; tiến độ cung ứng xi măng và xây dựng đường giao thông nông thôn ở các xã đăng ký đạt chuẩn NTM đạt thấp; tiến độ triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác giải phóng mặt bằng của các dự án khởi công mới chuyển biến chưa tích cực; lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 2.9

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nêu các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, trong tháng qua tỉnh ta tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; KT-XH xã hội tiếp tục có bước phát triển với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với tháng trước. Nhưng tiến độ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp. Trong tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu không thỏa mãn, lơ là, chủ quan và tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, kiên quyết giữ vững thành quả chống dịch Covid – 19; duy trì kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác vào tỉnh; thực hiện nghiêm việc cách ly người về từ các vùng dịch; làm tốt công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách; có giải pháp quyết liệt khoanh vùng, dập dịch Tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng, thiệt hại...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 của UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh báo cáo chuyên đề công tác thu - chi ngân sách

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Minh Đức báo cáo những khó khăn trong triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông

Phiên họp truyền hình trực tuyến tới các huyện, thành phố

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng KT-XH. Vì vậy, các chủ đầu tư cần có giải pháp cụ thể đảm bảo tiến độ giải ngân; Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát, đôn đốc chủ đầu tư hàng tuần báo cáo tỉnh tiến độ thực hiện; các sở, ngành và huyện, thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất cây vụ Đông, công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét cho vật nuôi; chuẩn bị và có giải pháp tiêu thụ cam niên vụ 2021 – 2022; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bán đấu giá đất; tiếp tục triển khai chương trình nhà ở, sớm hoàn thành 5.000 căn nhà; thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp thực chất hơn, không thành tích; phối hợp với FPT trong chuyển đổi số thực chất, hiệu quả; có giải pháp nguồn nhân lực y tế cho chăm sóc sức khỏe nhân dân. Người đứng đầu quan tâm, chịu trách nhiệm về công tác cải cách hành chính; làm tốt giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở theo hướng thấu tình, đạt lý, tránh tình trạng gửi đơn vượt cấp. Tiếp tục duy trì công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, siết chặt quản lý xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới...

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành địa phương, tiếp tục nỗ lực phòng, chống dịch, vào cuộc quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vì "mục tiêu kép", phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, góp phần hoàn thành mục tiêu năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Phiên họp dành thời gian cho ý kiến vào 13 tờ trình của các sở, ngành về: Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Minh và thị trấn Mèo Vạc; Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025…

