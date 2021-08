Ban Chỉ đạo 138 tỉnh sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

.

BHG - Sáng 13.8, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ tỉnh; BCĐ các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng, an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn được giữ vững, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm chế, tội phạm hình sự giảm so với cùng kỳ 2020. Nhiều chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm đạt và vượt như: Giảm 10,9% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 97,6%. Không để phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội. Nhiều vụ án lớn về hình sự, ma túy được triệt phá. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện được triển khai hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 12 người, đưa vào cai nghiện bắt buộc 18 người, đưa vào giáo dục tại xã, phường 21 người. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, hiện toàn tỉnh có 527 mô hình tự quản về ANTT, 2.082 tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố…

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên BCĐ 138 tỉnh, BCĐ các huyện, thành phố đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp: Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ; quản lý tài nguyên khoáng sản, lâm sản; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường bám nắm địa bàn, giải quyết tốt các tình huống, vụ việc xảy ra, không để hình thành điểm nóng về ANTT…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới vẫn xảy ra khiến tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Đồng chí đề nghị các thành viên BCĐ 138 tỉnh, BCĐ 138 các huyện, thành phố rà soát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Thường xuyên nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Chú ý những vấn đề, diễn biến phát sinh mới về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật để chủ động có giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và phòng, chống tội phạm nói riêng. Lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc dư luận. Làm tốt công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống mua, bán người; phòng, chống mại dâm và HIV/AIDS. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG