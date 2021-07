UBND tỉnh họp phiên tháng 7

BHG - Chiều 30.7, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình phát triển KT – XH tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8.2021 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Toàn cảnh phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng 7, tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kể từ khi bùng phát đợt dịch lần thứ 4, tỉnh phát hiện 12 trường hợp nhiễm Covid-19; các trường hợp này là F0 trở về từ các tỉnh có dịch; khi cách ly tại tỉnh bị tái dương tính; các ca bệnh được cách ly và điều trị tích cực, sức khỏe ổn định; truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2, F3 của các ca bệnh trên được thực hiện nhanh chóng, hiện chưa phát hiện lây lan trong cộng đồng. Hoàn thành tiêm phòng vắc-xin Covid-19 đợt 3 cho 12.225 người.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện cải tạo vườn tạp một cách hiệu quả, tránh tình trạng làm theo hình thức.

Lĩnh vực trồng trọt phát triển ổn định; tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Chương trình cải tạo vườn tạp đến nay có 640 hộ thực hiện (tăng 69 hộ so với thời điểm tháng 6.2021). Sản xuất công nghiệp tăng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,53% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt 982,3 tỷ đồng, tăng 3,22% so với tháng trước. Tổng trị giá kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 22,9 triệu USD, tăng 17,4% so với tháng trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 194,23 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 1.080 tỷ đồng. Chương trình xây dựng NTM được đẩy mạnh; 8 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021 đến nay đã đạt 14/19 tiêu chí. Lũy kế toàn tỉnh có 4.810 hộ triển khai xây dựng nhà ở; 4.704 hộ đã hoàn thành. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; QP – AN được giữ vững...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị các ngành liên quan, các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành, địa phương siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phải xác định đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai; tập trung khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi; triển khai chương trình cải tạo vườn tạp một cách thực chất và chỉ rõ nguyên nhân chậm giải ngân để có giải pháp xử lý. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ, thu hút đầu tư khu vực ngoài Nhà nước; tăng cường các giải pháp thu ngân sách; tiết kiệm chi ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế; đôn đốc nộp số thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước, không để tồn đọng chuyển nợ. Xây dựng phương án phục hồi và phát triển ngành du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát; chuẩn bị các điều kiện năm học mới; tập trung hoàn thiện nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy. Lập Quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, xây dựng, sử dụng đất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và chất lượng cải cách hành chính; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và có lịch trình triển khai cụ thể.

Các đại biểu dự phiên họp xem xét, cho ý kiến vào tờ trình của các sở, ngành; trong đó, có một số tờ trình quan trọng, như: Dự thảo Chương trình hành động của BTV Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; đề nghị ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với các nhà máy thuỷ điện trên lưu vực sông Lô, sông Miện, sông Chảy, sông Nho Quế thuộc địa bàn tỉnh… Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành hoàn thiện nội dung các tờ trình làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn đề nghị các ngành, địa phương liên quan quyết liệt trong công tác giải ngân.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng cho rằng các địa phương, ngành liên quan cần quan tâm đến việc hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM để tránh tình trạng bị thu hồi bằng công nhận đạt chuẩn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thế Bình đề xuất tỉnh xây dựng chính sách phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho các trường có học sinh bán trú không được nhận hỗ trợ vì xã đạt chuẩn NTM.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh cho biết ngành đang tích cực phối hợp xây dựng phương án và cân đối ngân sách địa phương khi xảy ra tình huống cấp bách về dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền cho biết, ngành tích cực hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp nên đã giúp cho công nghiệp, thủy điện có sự tăng trưởng.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Giao phát biểu về tình hình dịch Covid 19

Tin, ảnh: Kim Tiến