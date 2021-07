Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Mèo Vạc và tặng quà các gia đình chính sách

BHG - * Ngày 20.7, HĐND huyện Mèo Vạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 2. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng 35 đại biểu HĐND huyện khóa XX.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi và lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng quà cho Thương binh Sùng Quang Sán, tổ 2, thị trấn Mèo Vạc

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Nhưng với sự quyết tâm vượt khó, đoàn kết một lòng của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 16.710 ha; giá trị công nghiệp đạt 184,607 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt trên 271 tỷ đồng; thu thuế và phí đạt trên 30 tỷ đồng; đào tạo, giải quyết việc làm cho 4.038 lao động, đạt 293,25% kế hoạch; hoàn thành, đưa vào sử dụng 221 ngôi nhà theo Quyết định 1953 Tỉnh ủy; quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trần Mạnh Lợi yêu cầu, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; xây dựng, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao; đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo đúng quy định.

* Chiều cùng ngày (20.7), nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đã cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Mèo Vạc thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Thương binh Sùng Quang Sán và thân nhân Liệt sĩ Vàng Chẩn Dùng trú tại tổ 2, thị trấn Mèo Vạc. Tại các gia đình, đồng chí Trần Mạnh Lợi đã ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các thương binh, thân nhân liệt sĩ; lắng nghe, chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh của các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mèo Vạc tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Minh Đức – Minh Chuyên