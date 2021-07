Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Quang Bình, Vị Xuyên

BHG - * Ngày 30.6, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Quang Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra tại trường THPT huyện Quang Bình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện Quang Bình có 2 điểm thi, gồm 23 phòng thi với 357 thí sinh đăng ký dự thi. Thời gian qua, Ban chỉ đạo kỳ thi cấp huyện đã triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh và nhân dân trên địa bàn. Các điểm thi đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cũng như phổ biến quy chế thi năm 2021 đến tập thể cán bộ, giáo viên, đồng thời tổ chức cho học sinh học tập quy chế thi. Xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tại các điểm thi, đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được huyện quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Qua kiểm tra thực tế tại 2 điểm thi, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của huyện Quang Bình. Đồng thời nhấn mạnh: Huyện cần chủ động các phương án tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo 100% thí sinh được tham gia thi; thường xuyên kiểm tra, tương tác với gia đình, động viên các em tham gia thi đầy đủ. Trong quá trình thi cử, các ngành, các điểm thi phải thực hiện kỳ thi đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tin, ảnh: Đức Trọng (Quang Bình)

* Ngày 01/7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT năm 2021 tại huyện Vị Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra tại trường THPT Vị Xuyên

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại các điểm thi trên địa bàn huyện về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi, như: Bàn ghế, phòng thi, phòng y tế, hệ thống điện, quạt, cảnh quan môi trường và địa điểm đặt nước rửa tay sát khuẩn tại điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, huyện Vị Xuyên có 3 điểm thi gồm 27 phòng thi với tổng 549 thí sinh tham gia dự thi. Thời gian qua, Ban chỉ đạo thi cấp huyện đã triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCĐ thi cấp huyện. Các điểm thi đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cũng như phổ biến Quy chế thi năm 2021 đến tập thể cán bộ, giáo viên, đồng thời tổ chức cho học sinh học tập Quy chế thi. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi được đầy đủ, đảm bảo theo yêu cầu, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tại các điểm thi, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc.

Qua kiểm tra tại các điểm thi huyện Vi Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao sự nỗ lực, quan tâm của huyện và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm thi, nhất là việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục rà soát lại các phương án, các điều kiện phục vụ kỳ thi; phân công cụ thể công việc cho các thành viên trong BCĐ để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Quan tâm chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ thi. Đảm bảo đến sức khoẻ của các em học sinh cũng như các thầy cô giáo, chủ động các phương án cho mọi tình huống xảy ra. Thông tin nắm bắt giữa nhà trường và gia đình động viên các em tham gia thi đầy đủ. Đảm bảo thực hiện tốt quy chế thi, tránh gây áp lực cho các em học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh yên tâm dự thi. Cùng với đó tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.

Theo hagiangtv.vn