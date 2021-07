Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

BHG - Sáng 19.7, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các lực lượng chức năng làm tốt công tác giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tập trung làm tốt công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài; các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm. Làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19… Từ đó, tội phạm hình sự, tội phạm về chức vụ và tham nhũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sinh báo cáo công tác Nội chính 6 tháng đầu năm.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Công tác quản lý đường biên, mốc giới; tình hình an ninh biên giới, đặc biệt tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do, tình trạng phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng; công tác tham mưu, nắm địa bàn của bộ phận nội chính, phòng, chống tham nhũng cấp huyện, xã còn hạn chế; một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện tham nhũng. Việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức còn hình thức, hiệu quả chưa cao;…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận báo cáo công tác nội chính 6 tháng đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả của các ngành trong khối Nội chính và Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được trong 6 tháng đầu năm. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh hiệu quả chưa cao; còn biểu hiện buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra các vụ việc phá rừng tại các địa phương; tình hình an ninh trật tự tại nông thôn diễn biến phức tạp; tiến độ giải quyết một số vụ án còn chậm…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành khối nội chính tỉnh bám sát mục tiêu, phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ: Phổ biến, quán triệt các văn bản của T.Ư về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt là thực hiện nghiêm Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc mới phát sinh, không để trở thành các điểm nóng, vụ việc phức tạp. Thường xuyên làm tốt và nâng cao trách nhiệm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Các cơ quan tiến hành tố tụng cần tăng cường phối hợp trong triển khai nhiệm vụ, nhất là công tác giám định phục vụ giải quyết các vụ việc, vụ án; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, giải quyết dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, nổi cộm, kéo dài, các vụ án mới phát sinh, đặc biệt là các vụ án thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ án, vụ việc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Kiên quyết, kiên trì các biện pháp bảo vệ rừng; chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng; phải coi công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cấp ủy các cấp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, trong đó tập trung đổi mới phương pháp nắm tình hình, làm việc với cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và các cuộc họp liên ngành để đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử. Tham mưu cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy lựa chọn kết quả thanh tra, kiểm tra một số vụ việc để công bố, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị hành chính công, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Cụ thể hóa một số chủ trương của tỉnh trong công tác nội chính để tham mưu, theo dõi...

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ