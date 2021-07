Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính

BHG - Chiều 8.7, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu 11 huyện, thành phố sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm 2021, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quá trình thực thi công vụ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, theo công bố mới đây của cơ quan chuyên môn: Chỉ số CCHC - PAR Index năm 2020 của tỉnh ta đạt 83,87% (tăng 20 bậc so với năm 2019), xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố và là lần đầu tiên được xếp vào nhóm B toàn quốc; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 87,6%, xếp hạng thứ 25/63 tỉnh, thành phố (tăng 10 bậc so với năm 2019); chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) có sự thăng hạng vượt bậc, đứng đầu nhóm 3, xếp hạng thứ 33/63 tỉnh, thành phố; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index) xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố. Tỉnh ta cũng đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 04, ngày 12.4.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC, giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016 – 2020); hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 theo Nghị quyết số 39 của BCH T.Ư Đảng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thảo luận tại hội nghị.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Thái Hòa thảo luận các nội dung liên quan đến tiến độ chuyển đổi số, sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Chí Thâm thảo luận giải pháp duy trì, giữ vững và nâng cao các chỉ số về CCHC đã đạt được năm 2020.

Tuy nhiên, chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh ta nhiều năm ở tốp cuối, chưa được cải thiện (năm 2020 xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố). Vẫn còn tình trạng hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quá hạn và hồ sơ quá hạn chưa giải quyết. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm; cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PAR Index tỉnh Hà Giang năm 2021; bàn giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PCI; giữ và thăng hạng bền vững các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, ICT Index...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: CCHC là nhiệm vụ của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo kết quả CCHC. Người đứng đầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý. CCHC phải theo xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo; tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trọng tâm là các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ gắn với công khai các nội dung phải công khai trong chỉ số PAPI để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn FPT; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí cho công tác CCHC, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bệnh Covid – 19 hiệu quả vừa đảm bảo các điều kiện để phát triển KT-XH. Sở Nội vụ chủ trì tham mưu, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC; trên cơ sở đó phấn đấu, duy trì, giữ vững và nâng cao các chỉ số đã đạt được năm 2020…

Tại hội nghị, 11 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG