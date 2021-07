Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Sáng 27.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, khoảng 14h30, ngày 26.7.2021, Sở Y tế nhận được thông báo từ Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên về kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với công dân V.T.K, sinh năm 1998, thôn Bản Phố, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (BN 11339) làm việc tại Công ty LENS - khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã điều trị ổn định và hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly đặc biệt Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, được lấy mẫu khoảng 15h00 ngày 25.7.2021 có kết quả tái dương tính. Sở Y tế đã chỉ đạo điều tra, xác minh truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm, thực hiện quy trình cách ly y tế đối với toàn bộ trường hợp tiếp xúc gần; trong đó có 13 trường hợp F1 và 60 trường hợp F2. Trong lịch trình di chuyển, BN 11339 có đến phòng khám nha khoa Phương Linh tại đường Nguyễn Thái Học, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang; tiếp xúc với 4 y bác sỹ và khoảng 4 người chờ khám; đến 21h00, ngày 26.7.2021, BN 11339 không ho, không sốt, không khó thở, sức khỏe ổn định. Đối với các ca bệnh trên địa bàn tỉnh được Bộ Y tế công bố trước đó đang được điều trị theo phác đồ, các chỉ số sức khỏe ổn định.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết ngành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh trong công tác vận chuyển hành khách.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh; các ca bệnh mặc dù được điều trị khỏi tại các tỉnh có dịch nhưng khi trở về Hà Giang lại tái dương tính nên nguy cơ lây lan cao. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế nắm chắc đối tượng F0 từ Bắc Giang trở về đang điều trị tại các bệnh viện; xác định rõ đối tượng tái dương tính; truy vết cụ thể đội ngũ cán bộ, người dân liên quan đến BN 11339 và tiến hành cách ly theo quy định; các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc quy định y tế; kiểm soát nội địa một cách chặt chẽ; hàng ngày, lực lượng Công an báo cáo về vấn đề nội địa; lực lượng Biên phòng báo cáo về tình hình biên giới; ngành giao thông báo cáo tình hình vận chuyển hành khách; ngành Công thương nắm nguồn hàng thiết yếu, giá cả hàng hóa; các địa phương thông báo đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về, không ăn tại chỗ. Các ngành, địa phương rà soát, quản lý, theo dõi, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch đối với các trường hợp F1, F2; ngành Y tế đảm bảo trang thiết bị, bảo hộ y tế, đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại các tổ công tác; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; các địa phương nắm chắc số lao động, số khẩu trên địa bàn; thực hiện đúng chỉ đạo, kế hoạch về công tác tiêm phòng; các ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh…

Giám đốc Sở Lao động TB&XH Sùng Đại Hùng cho biết số lao động trở về từ các tỉnh có dịch với số lượng đông, khó khăn cho việc kiểm soát.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền cho biết hiện nay các nguồn hàng luôn đảm bảo phục vụ đời sống người dân.

Tin, ảnh: Kim Tiến