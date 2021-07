Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại xã Phương Độ

BHG - Chiều 27.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc tại xã Phương Độ (thành phố Hà Giang), nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021; tiến độ triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo thành phố Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 7 tháng đầu năm, xã Phương Độ cơ bản đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra; trong 27 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, có 12 chỉ tiêu đạt 100%; 6 chỉ tiêu đánh giá cuối năm; 6 chỉ tiêu đạt 50-60%; một số chỉ tiêu đạt thấp. Xã có 13 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp với diện tích khoảng 4 ha; chăn nuôi phát triển ổn định, nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả; thương mại – dịch vụ giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19; lượng khách du lịch giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hiện tại đang cách ly y tế 70 công dân đi làm ngoài tỉnh trở về địa phương (trong đó 62 trường hợp cách ly tại nhà; 8 trường hợp cách ly tập trung). Huy động nguồn lực đổ bê-tông 5 km đường giao thông các loại và gần 2 km kênh mương. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; an ninh trật tự đảm bảo, QP – AN giữ vững. Công tác triển khai quy hoạch và thu hút các dự án đầu tư, xã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án: Khu liên hiệp thể thao của tỉnh; dự án Khu đô thị Hà Phương… đến nay, đã thực hiện kiểm đếm, đo đạc diện tích đất thuộc các dự án.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn đề nghị xã Phương Độ phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Xã Phương Độ có nhiều lợi thế về phát triển du lịch, phát triển đô thị. Do đó, cấp ủy, chính quyền xã cần có định hướng cụ thể trong phát triển kinh tế; quản lý đất đai một cách hiệu quả. Tuyên truyền để người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với xu thế phát triển; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển du lịch sinh thái. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai. Tập trung triển khai hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân…

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng đề nghị xã Phương Độ phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn xã.

Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đinh Thế Mạnh phát biểu về tình hình quản lý đất đai trên địa bàn xã Phương Độ.

Tin, ảnh: Kim Tiến