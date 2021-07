Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP. Hà Giang và Vị Xuyên

BHG - Chiều 5.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu động viên đội ngũ tham gia phục vụ kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra một số điểm thi, gồm: Điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong; điểm thi Trường THPT Vị Xuyên. Điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong có 17 phòng thi với 388 thí sinh đăng ký dự thi; điểm thi Trường THPT Vị Xuyên có 13 phòng thi với 294 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay, các điểm thi cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị; các phương án phục vụ kỳ thi được chuẩn bị chu đáo, như: Bảo vệ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cán bộ, giáo viên làm công tác thi và thí sinh; đảm bảo hệ thống điện, nước sinh hoạt; xây dựng kế hoạch tiếp sức mùa thi; chuẩn bị đầy đủ phòng bảo quản, tủ cất giữ đề thi, bài thi, lắp đặt camera giám sát và máy tính được thực hiện theo đúng quy định…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra phòng bảo quản đề và bài thi tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong.

Tại các nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của các đơn vị liên quan. Đồng thời, đề nghị các đơn vị hoàn thiện các phần việc chuẩn bị; chủ động các phương án phục vụ công tác thi; nắm chắc số thí sinh dự thi, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thực hiện kỳ thi một cách an toàn, đúng quy chế…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đi kiểm tra tình hình thiệt hại, hư hỏng cầu Nậm Dịch (Hoàng Su Phì). Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, nước suối chảy mạnh đã khiến một phần chân cầu bị cuốn trôi, có nguy cơ mất an toàn cao đối với các phương tiện khi qua cầu. Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Hoàng Su Phì khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý; ban bố tình trạng khẩn cấp để tiến hành xây dựng cầu theo quy định; đảm bảo lưu thông thuận lợi cho các phương tiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THPT Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra việc niêm yết danh sách thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra phòng bảo quản đề và bài thi tại điểm thi THPT Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Ngyễn Văn Sơn kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục tình trạng hư hỏng cầu Nậm Dịch.

Tin, ảnh: Kim Tiến