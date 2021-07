Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì và tham gia thảo luận tổ tại Kỳ họp

BHG - Chiều 22.7, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV chia tổ thảo luận về Báo cáo KT – XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm của Chính phủ và các báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tỉnh Hà Giang chủ trì tại tổ 4 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Giang, Nam Định, Quảng Nam, Bình Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì thảo luận tại tổ 4

Phát biểu thảo luận tại tổ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đồng tình với báo cáo của Chính phủ và các báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đánh giá: Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và các địa phương vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách để khắc phục khó khăn. Với đặc thù một tỉnh biên giới, công tác phòng chống dịch của Hà Giang được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm, nhất là sự đồng lòng, ủng hộ và vào cuộc của nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tham gia thảo luận vào báo cáo KT - XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm của Chính phủ

Trong 6 tháng đầu năm, nước ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc Bầu cừ ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện dịch bệnh covid-19; đồng thời thực hiện mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế gắn với phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, kinh tế tăng trưởng dương, lạm phát thấp, thu ngân sách trên 16%, tổng đầu tư toàn xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài tăng so với năm 2020, quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho rằng: Với mục tiêu tăng trưởng từ 6,5-7% giai đoạn 2020 - 2025 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra trong điều kiện dự báo dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 cần xác định rõ kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm và đến năm 2025 như: Dự báo, phân tích kỹ những thuận lợi, tác động xấu đến tăng trưởng và phát triển, đặc biệt giải pháp biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội phát triển, thậm chí phải dự báo tình huống, kịch bản xấu nhất do dịch bệnh Covid-19; trên cơ sở đó lựa chọn giải pháp mở cửa thị trường nói chung, đặc biệt quan tâm thị trường du lịch và thu hút doanh nghiệp nước ngoài. Kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; tính đến việc lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình. Trong đó tập trung công tác quy hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh đảm bảo đồng bộ, không chồng chéo; giải pháp giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo hướng điều chuyển nguồn các dự án vướng mắc, thủ tục đầu tư khó khăn sang các dự án có khả năng giải ngân linh động; hiện nay vướng mắc trong đầu tư lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư mất nhiều thời gian, do vậy cần nghiên cứu tách các dự án giải phóng mặt bằng thành dự án riêng để có mặt bằng sạch triển khai các dự án, nhất là dự án trọng điểm quốc gia. Cần phân tích, xác định rõ quy mô, tính chất của từng dự án trong quá trình đầu tư, như dự án kinh tế, dự án xã hội và dự án kết hợp kinh tế và xã hội để quyết định đầu tư. Nghiên cứu sớm sửa đổi Luật Đất đai để tháo gỡ khó khăn và giải phóng nguồn lực đầu tư phát triển.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ cần quan tâm lồng ghép, bổ sung và tăng nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng thu nhập cho người dân. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần tiếp tục nghiên cứu có chính sách riêng cho đội ngũ y, bác sỹ trong công tác chống dịch Covid-19; đẩy mạnh việc phát huy giá trị truyền thống văn hóa người Việt Nam, nhất là tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng; đảm bảo nguồn ngân sách cho chính sách an sinh xã hội.

Duy Tuấn (tổng hợp)