BHG - Sáng 28.6, UBND tỉnh họp phiên tháng 6 theo hình thức trực tuyến với các huyện, thành phố; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố dự tại các điểm cầu.

Toàn cảnh phiên họp.

Trong 6 tháng, tỉnh thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển KT – XH; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá thực tế) ước đạt 11.698 tỷ đồng, tăng 5,62% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.001 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt trong vụ Xuân ước đạt trên 124 nghìn tấn, tăng 1.091 tấn so với cùng vụ năm 2020; triển khai sản xuất vụ Mùa đảm bảo khung thời vụ. Chương trình OCOP có 6 huyện/thành phố đăng ký đánh giá và phân hạng 47 sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX, hộ dân tham gia. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,26% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.991,3 tỷ đồng, tăng 20,02% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 123,5 triệu USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt trên 642 nghìn lượt người; tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 1.157 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 925 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở được đẩy mạnh; giai đoạn 2 có 1.435 hộ triển khai, đã hoàn thành 1.135 nhà. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; QP – AN được giữ vững...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố thảo luận, chỉ ra khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung vào việc tăng cường thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn; siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19; giải quyết tình trạng dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò; quản lý, bảo vệ rừng; tháo gỡ khó khăn liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; đẩy mạnh chương trình cải tạo vườn tạp; xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị các ngành, địa phương khắc phục khó khăn, quyết tâm cao hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; nắm chắc tình hình, đề xuất giải pháp đúng hướng, phù hợp, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả nhằm đạt các mục tiêu phát triển KT – XH năm 2021; đảm bảo tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước, tổng mức đầu tư toàn xã hội, xây dựng NTM; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2026 ngay sau khi T.Ư phân bổ vốn. Tiếp tục làm việc với các bộ, ngành T.Ư về đầu tư đường cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang kết nối với tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; tuyến đường nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Quyết liệt thực hiện Đề án Cải tạo vườn tạp; Đề án phát triển bền vững cây cam Sành; đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 và hiệu quả sản xuất, kinh doanh các sản phẩm OCOP đã được chứng nhận. Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ số công dân trở về từ Bắc Giang; tuyên truyền thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh cho biết, nguyên nhân dẫn đến thu ngân sách đạt thấp chủ yếu do các nhà máy thủy điện chậm nộp thuế và phí; cơ chế xử phạt chậm nộp còn thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại; xây dựng kịch bản chủ động triển khai các hoạt động du lịch sau dịch. Cân đối nguồn vốn, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên để tạo động lực phát triển KT – XH; hoàn thành xây dựng chương trình chuyển giao tiến bộ KH&CN tạo sinh kế cho đồng bào các dân tộc. Chủ động công tác thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách Nhà nước; tập trung hoàn thành xây dựng 8 xã đạt chuẩn NTM; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển văn hóa – xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh…

Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đinh Thế Mạnh đề nghị các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngoài khu dân cư, tránh tình trạng sốt giá đất.

Tin, ảnh: Kim Tiến