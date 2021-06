BHG - Chiều 28.6, UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 6.2021, cho ý kiến vào báo cáo, tờ trình của các sở, ngành. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh phiên họp chuyên đề.

Phiên họp nghe các sở, ngành trình bày các tờ trình về: Đề án xây dựng xã Quyết Tiến thành xã NTM nâng cao, gắn với phát triển du lịch và xây dựng thôn Nặm Đăm xã Quản Bạ thành Làng văn hóa du lịch theo tiêu chuẩn ASEAN. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công cho dân quân trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý. Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức đang làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và người tâm thần. Đề nghị ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án cụm công trình thủy lợi huyện Bắc Quang và Quang Bình. Đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025. Đề nghị ban hành Đề án chuyển học sinh tiểu học từ các điểm trường về học tại trường chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn. Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 10.5.2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai kết nghĩa hữu nghị giữa các huyện biên giới của tỉnh với các huyện biên giới của châu Văn Sơn (Trung Quốc), giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06, ngày 19.7.2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích, chỉ rõ: Việc chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư chủ yếu do chậm đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án; nợ thuế chủ yếu tập trung ở các nhà máy thủy điện do những tháng đầu năm lượng mưa ít, sản lượng điện thấp; nợ cấp quyền khai thác khoáng sản do các doanh nghiệp không hoạt động bởi ảnh hưởng dịch Covid-19; các khoản thu từ đất chiếm tỷ lệ ít do giá đất thương mại và giá đất ở chưa phù hợp nên gây khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản gắn liền trên đất…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Quản Bạ phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để bố trí vốn, lồng ghép các nguồn vốn triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã Quyết Tiến và thôn Nặm Đăm. Các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai các giải pháp xử lý nợ thuế; rà soát cụ thể việc giải ngân các nguồn vốn và cắt giảm, điều chỉnh nguồn vốn các công trình chậm giải ngân; tập trung hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành; chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân; rà soát các chính sách đặc thù của tỉnh để tính toán giải pháp trợ cấp phù hợp. Các tờ trình của Sở Xây dựng về: Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch xã Du Già; xây dựng khu du lịch sông Nho Quế; phân khu xây dựng khu trung tâm Phương Tiến, xã Thanh Thủy; phân khu xây dựng du lịch tại ngã ba Tráng Kìm; phân khu xây dựng du lịch tại thôn Nà Vìn, Nặm Đăm, xã Quản Bạ thống nhất giao Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng để hoàn chỉnh các nội dung. Đối với các tờ trình còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành thành viên UBND tỉnh cơ bản nhất trí và đề nghị hoàn chỉnh nội dung, đảm bảo đúng với quy định để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Tin, ảnh: Kim Tiến