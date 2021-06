Lấy sự an toàn của người dân làm thước đo hiệu quả phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

BHG - Lấy sự an toàn của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về PCTT&TKCN năm 2021 diễn ra sáng 4.6. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và Phòng thủ Dân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.



Năm 2020, thiên tai diễn ra khốc liệt, mang nhiều yếu tố dị thường, vượt mức lịch sử trên nhiều vùng, miền. Cả nước xảy ra 16 loại hình thiên tai, trong đó có 14 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới; 265 trận dông, lốc sét; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển. Thiên tai làm cho 357 người chết và mất tích; trên 3.400 ngôi nhà sập và trên 333.000 nhà bị hư hại, tốc mái; trên 198.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 52.000 con gia súc và 4,1 triệu con gia cầm bị chết và cuốn trôi. Tổng thiệt hại gần 4.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Hà Giang là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, chia cắt, độ dốc lớn và địa chất không đồng nhất, mật độ sông suối dày đặc, thường xuất hiện các loại hình thiên tai như; Mư­a lớn, ngập lụt, mưa đá, lốc, sét, rét đậm, hạn hán, lũ quét, sạt lở đất. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 25 đợt mưa, lũ quét, sạt lở đất; làm chết 14 người, bị thương10 người; hư hỏng 7.485 ngôi nhà và nhiều tài sản khác; thiệt hại ước 840 tỷ đồng. Để chủ động PCTT&TKCN, tỉnh Hà Giang đang triển khai các giải pháp: Xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; xây dựng kế hoạch thực hiện đề án phòng, chống sạt lở bờ sông; tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho các cấp, ngành và người dân; thí điểm nâng cao năng lực đội xung kích đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về PCTT tại chỗ tại huyện Hoàng Su Phì; diễn tập ứng phó mưa, lũ và TKCN; quy tụ các hộ dân sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng Nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Chỉnh phủ, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai quan tâm, có cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời người dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao về nơi ở an toàn theo hình thức xen ghép; hỗ trợ Hà Giang cảnh báo thiên tai chi tiết đến các tiểu vùng để chủ động các phương án ứng phó; đánh giá nguy cơ sạt trượt tại huyện Xín Mần và Mèo vạc; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN và khắc phục hậu quả thiên tai để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh: Những tháng cuối năm, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng sẽ xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, các bộ, ban, ngành T.Ư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp PCTT&TKCN; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai đảm bảo kịp thời, chính xác; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai. Các địa phương kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, phân công cụ thể cho từng thành viên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho đội xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã; thực tốt phương châm "4 tại chỗ" trong PCTT&TKCN, đặc biệt xây dựng kịch bản PCTT&TKCN trong điều kiện tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN; phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về PCTT; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình thiên tai để chính quyền và người dân nắm bắt bắt kịp thời và chủ động phòng trách; lấy sự an toàn của người dân làm thước đo cho hiệu quả PCTT&TKCN.

Tin, ảnh: Biện Luân