Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra các dự án quy tụ dân cư tại Mèo Vạc

BHG - Trong 2 ngày 18 và 19.6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra các dự án quy tụ dân cư trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra điểm quy tụ dân cư tại thôn Cốc Pại, xã Niêm Tòng.

Giai đoạn 2010 đến 2020, huyện Mèo Vạc được đầu tư 4 dự án quy tụ 167 hộ dân sống rải rác ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao về khu vực an toàn mới do Nhà nước đầu tư xây dựng tại các xã Niêm Tòng, Thượng Phùng và Xín Cái với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế các khu tái định cư, nhìn chung người dân đã ổn định cuộc sống, được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, yên tâm lao động, sản xuất. Tuy nhiên do tập quán canh tác muốn ở gần đất nương để thuận tiện canh tác nên còn trên 10 hộ dân vẫn chưa chuyển hẳn đến nơi ở mới dẫn đến một số công trình chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Qua kiểm tra, đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các hộ còn chưa di dời dưt điểm đến khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống; đối với công trình đang thi công tại thôn Mè Nắng, xã Xín Cái cần đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân sớm có nơi ở an toàn; đồng thời chính quyền địa phương phải quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các hộ thực hiện cải tạo vườn tạp ngay trên mảnh vườn nhà mình để có thực phẩm cung cấp cho gia đình; công trình phải đảm bảo kiên cố, điện, nước, hạ tầng giao thông và giữ gìn vệ sinh chung; đảm bảo người dân phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Tin, ảnh: Minh Giàng (Mèo Vạc)