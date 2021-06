BHG - Chiều 28.6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KT – XH 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Trần Vĩnh Nội, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Giang chủ trì họp báo. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí, thông tấn T.Ư và địa phương.

Mặc dù ngay từ đầu năm, các cấp, ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về các nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trên địa bàn tỉnh không đạt mức tăng trưởng kỳ vọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 6.286,2 tỷ đồng, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước (tuy nhiên thấp hơn mục tiêu Nghị quyết năm 2021 đặt ra là tăng trưởng 7,5%). Trong 3,81% tăng trưởng, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,57%; công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng 5,5%; dịch vụ tăng 4,54%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 2,1%.

Nhóm ngành nông nghiệp tăng trưởng thấp so với cùng kỳ (tăng 1,32%) do trong 6 tháng đầu năm 2021 dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế dứt điểm, tốc độ tái đàn lợn diễn ra chậm đã ảnh hưởng tới tốc độ tăng sản phẩm chăn nuôi. Trong khi đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 20,97%) và công nghiệp điện (tăng 8,82%) đạt mức tăng trưởng khá do cùng kỳ năm trước nhiều cơ sở công nghiệp chế biến phải ngừng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội, một số nhà máy thủy điện không đủ nước để hoạt động do hạn hán xảy ra trên diện rộng trong quý I.2020 nên giá trị thực hiện của ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp điện 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp. Nhóm ngành dịch vụ tăng 4,54% (mục tiêu cả năm 2021 tăng 8,3%), kết quả thực hiện thấp hơn so với mục tiêu do một số lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp như dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19…

Dự báo 6 tháng cuối năm, tỉnh ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp, Cục Thống kê tỉnh đề xuất một số giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển KT – XH; trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2021, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đẩy nhanh tốc độ tái đàn lợn, chuẩn bị thị trường tiêu thụ sản phẩm cam Sành niên vụ 2021 – 2022; xây dựng các giải pháp để tạo động lực bứt phá tăng trưởng đối với các ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, công nghiệp sản xuất điện; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG