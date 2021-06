Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh ta tăng mạnh

BHG - Chiều 24.6 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số CCHC (PAR Index) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Năm 2020, 63 tỉnh, thành phố nhận được sự hài lòng của người dân, tổ chức (NDTC) về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) nằm trong khoảng từ 75,68% – 95,76%. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên tiếp tục thuộc nhóm tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất. Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Kiên Giang nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất.

Đối với tỉnh ta, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS) tăng 10 bậc so với năm 2019 và xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 20 bậc so với năm 2019, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố; chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 13 bậc so với 2019, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố.

Kết quả chỉ số PAR Index của 17 bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục tập trung vào 2 nhóm điểm: Nhóm đạt kết quả trên 90%, gồm 3 đơn vị là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Nhóm thứ hai đạt kết quả từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị. Không có đơn vị nào có chỉ số PAR Index dưới 80%. Giá trị trung bình chỉ số PAR Index của các bộ, cơ quan ngang bộ là 87,56%, cao nhất trong 9 năm triển khai công cụ PAR Index để đánh giá CCHC. Đối với 63 tỉnh, thành phố, chỉ số PAR Index được phân theo 3 nhóm, cụ thể: Nhóm A đạt kết quả từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng); nhóm B, đạt kết quả từ 80% đến dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố và nhóm C, đạt kết quả từ 70% đến dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố. Giá trị trung bình chỉ số PAR Index của các tỉnh, thành phố là 83,72%, đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây. Đối với Hà Giang, chỉ số PAR Index tăng 20 bậc so với năm 2019, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố với 83,87 điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu: Người đứng đầu cơ quan HCNN các cấp từ T.Ư đến địa phương căn cứ kết quả chỉ số SIPAS, PAR Index tiếp tục có giải pháp đột phá, phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho NDTC; lấy sự hài lòng của NDTC làm thước đo đánh giá chất lượng bộ máy HCNN. Tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng; hoàn thiện thể chế về kinh doanh và cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, giảm chi phí không chính thức; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan HCNN các cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung phương pháp, nội dung, cách làm mới trong đánh giá Chỉ số SIPAS, PAR Index cho phù hợp với Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; đảm bảo đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, kịp thời phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả triển khai CCHC của các bộ, ngành, địa phương, hướng đến mục tiêu: Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của NDTC…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG