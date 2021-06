Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra một số trường học trên địa bàn tỉnh

BHG - Ngày 25.6, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên và Trường PTDT nội trú THPT tỉnh và Sở GD&ĐT. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Vị Xuyên.

Đến thăm, kiểm tra tại Trường Tiểu học xã Phương Tiến và Trường PTDT nội trú THPT tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ những khó khăn với thầy trò các trường và mong muốn với bất kể khó khăn như thế nào, các thầy, cô giáo phải nêu gương sáng cho học sinh. Tích cực tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ để giảng dạy cho tốt.

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đồng chí đề nghị tỉnh Hà Giang đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; quan tâm tới các công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo tổ chức thi an toàn, công bằng. Chúc các cháu học sinh ôn thi thật tốt để có kết quả thi tốt, đạt được nguyện vọng của bản thân. Các cháu phải xác định bản thân là đại diện cho dân tộc, sau này góp phần phát triển quê hương, đất nước, nên cần tự tin, có trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Coi việc mặc quần áo dân tộc là niềm tự hào của bản thân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng bức ảnh Núi đôi Quản Bạ cho đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

