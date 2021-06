Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các địa phương

BHG - Trong 2 ngày từ 28 – 29.6, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Đoàn kiểm tra số 2) của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và Bắc Mê. Cùng đi có lãnh một số sở, ngành là thành viên Đoàn kiểm tra số 2.

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT huyện Quản Bạ.

Tại các địa phương, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại một số điểm thi, như các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, phòng y tế, bàn ghế, nước uống, hệ thống điện, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid – 19. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, đến thời điểm hiện tại, các địa phương cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, cũng như có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT huyện Mèo Vạc.

Phát biểu tại các buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của các địa phương. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi, tập trung vào các nhiệm vụ như: Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi; việc bố trí phòng làm việc của các điểm thi, phòng bảo quản và cất giữ đề thi, bài thi, việc lắp đặt camera giám sát tủ, phòng chứa đề thi, bài thi; phương án đưa đón học sinh tham dự kỳ thi, bố trí nơi ăn, nghỉ cho học sinh ở xa; đặc biệt là phương án bảo đảm an toàn giao thông cho các thí sinh cũng như phương án đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi…

Lãnh đạo huyện Đồng Văn báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi trước Đoàn công tác.

Đoàn kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Yên Minh.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực được bố trí bài thi của thí sinh tại điểm thi Trường THCS và THPT Minh Ngọc, huyện Bắc Mê.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ