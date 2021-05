Trọn lời hứa của người đại biểu dân cử

BHG - Với sự đổi mới trong hoạt động HĐND thời gian qua đã khẳng định vai trò, vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Người đại biểu dân cử đã trọn vẹn lời hứa với các bậc cử tri, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với bà con thôn Thiên Hương và Mã Tìa, thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn). Ảnh: DUY TUẤN

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhiều nghị quyết chuyên đề, quyết định những nội dung quan trọng về chủ trương, biện pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển KT – XH của địa phương được HĐND tỉnh ban hành, như: Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây Cam sành trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025… Các dự thảo nghị quyết quan trọng, tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống KT – XH của tỉnh, các dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách được cơ quan soạn thảo lấy ý kiến rộng rãi, làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét và quyết định chính sách cũng như quy hoạch ngành của tỉnh đảm bảo chất lượng và đi vào thực tế đời sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra tiến độ, công tác bầu cử tại thành phố Hà Giang. Ảnh: PHI ANH

Từ những quyết sách hợp ý Đảng – lòng dân đã giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt từ 6% đến 6,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 32,7%, giảm 4,3% so với năm 2015; thương mại, dịch vụ chiếm 44,2%, tăng 7,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1% giảm 3,4%). Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng (tăng 12,36 triệu đồng so với năm 2015); thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.500 tỷ đồng (tăng 950 tỷ đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 43,65% năm 2015 xuống còn 22,53% năm 2020 (bình quân mỗi năm giảm 4,2%). Văn hoá - xã hội phát triển, chất lượng giáo dục, đào tạo không ngừng nâng cao; mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố (tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia 42%, tăng 20,7% so với năm 2015); mạng lưới y tế thường xuyên được củng cố; chất lượng khám, chữa bệnh nâng lên (100% xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,5%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,4%); công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; chính trị - xã hội ổn định; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc; QP – AN được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí 100% đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: THU PHƯƠNG

Đặc biệt, HĐND tỉnh có nhiều biện pháp hiệu quả tiết kiệm chi phí hành chính; việc biểu quyết quyết định các vấn đề tại kỳ họp thực hiện thông qua hệ thống máy tính bảng; tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thể hiện sự linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND; nhất là các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức trực tuyến, vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn đảm bảo số lượng cử tri được tiếp xúc rộng rãi. Qua đó, giúp các bậc cử tri lựa chọn, bầu làm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát Dự án đường lên trận địa và đài quan sát phòng không tại núi Mỏ Neo (TPHG). Ảnh: THU PHƯƠNG

Đưa các nghị quyết HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, Thường trực và các ban HĐND thường xuyên giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện vướng mắc, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP – AN và trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Vai trò, vị thế, trách nhiệm của HĐND trong hoạt động giám sát được thể hiện qua các cuộc chất vấn tại kỳ họp. Sau hoạt động chất vấn, HĐND các cấp ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để làm cơ sở giám sát việc thực hiện các nội dung UBND, thủ trưởng các sở, ngành đã cam kết và tổ chức giám sát đối với những vấn đề đã chất vấn. Mặt khác, hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hướng đổi mới, đa dạng các loại hình tiếp xúc hướng về cơ sở.

Trọn vẹn lời hứa của người đại biểu dân cử, HĐND các cấp tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; khẳng định vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; góp phần thúc đẩy KT – XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

KIM TIẾN