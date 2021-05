Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh làm việc với BQL Khu kinh tế tỉnh

BHG - Ngày 27.5, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Vị Xuyên, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận tại buổi làm việc với BQL Khu kinh tế tỉnh.

Do tác động của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu (XNK) của Khu Công nghiệp Bình Vàng và Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy những tháng đầu năm bị ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và XNK bị đình trệ, nhiều lao động phải ngừng việc, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Trong 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, dự án trong Khu Công nghiệp Bình Vàng, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đạt hơn 269 tỷ đồng, nộp thuế Nhà nước hơn 16,3 tỷ đồng. Tổng giá trị kim ngạch XNK qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đạt 103 triệu USD, tổng số thuế thu nộp ngân sách nhà nước đạt 38,6 tỷ đồng, đạt 14,56% so với chỉ tiêu, giảm 52,9 so với cùng kỳ năm trước. Tại cửa khẩu Xín Mần, tổng giá trị XNK 5 tháng đầu năm đạt 426.205 USD, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2020. Việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng sang Trung Quốc được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ”, rút ngắn thời gian trả kết quả cho doanh nghiệp. BQL dự án tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư theo quy định.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị: BQL Khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tiến hành đối chiếu, rà soát lại quy hoạch và phạm vi ranh giới các khu chức năng hiện nay đang quản lý; tiếp tục cập nhật theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành; bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư. Thời gian tới, BQL chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng dự án để tham mưu cho UBND tỉnh phương án khắc phục những vướng mắc còn tồn tại; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư theo hướng chiến lược…

Tin, ảnh: Văn Long