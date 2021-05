Khẳng định đóng góp và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bền vững

Trong những tháng đầu năm 2021, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp. Tổng thống Moon Jae In có điện mừng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhân dịp ta bầu Ban lãnh đạo mới, Tổng thống Moon Jae In gửi điện mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chung Sye-kyun gửi điện mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug gửi điện mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Ngoại giao Chung Eui Yong gửi điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tân Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong và thư cảm ơn nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha (2/2021). Ngày 28/4/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui Yong, hai bên nhất trí duy trì, thúc đẩy các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước. Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 1 về đầu tư, thứ 2 về ODA, thứ 2 về thương mại. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc; Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp; Đối thoại về kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam – Hàn Quốc. Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ 2 của Việt Nam và Việt Nam là nước phái cử lao động lớn thứ 2 của Hàn Quốc. Hiện ta có hơn 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Những năm gần đây, Hàn Quốc nổi lên là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam (lớn thứ 2 sau Trung Quốc). Năm 2019, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt, tăng 23,1% và khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 550 nghìn lượt người, tăng 21,9% so với năm 2018.



Hai nước đã ký Hiệp định văn hoá (8/1994), Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch (10/2008) cùng nhiều thoả thuận hợp tác giao lưu thanh niên và giáo dục khác. Năm 2006, Hàn Quốc thành lập Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội. Năm 2016, Bộ Giáo dục đào tạo và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ký Thỏa thuận dạy thí điểm tiếng Hàn ở cấp trung học. Đầu năm 2021, tiếng Hàn Quốc được đưa vào danh sách ngoại ngữ 1, được áp dụng chương trình giáo dục hệ 10 năm tại Việt Nam.



Hiện có khoảng 185.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng có cộng đồng hơn 160 nghìn kiều dân tại Việt Nam, phần lớn là doanh nhân. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị tại mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước.