Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì

BHG - Chiều 15.5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm; công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kết quả giải quyết đơn thư liên quan đến Dự án Thủy điện Sông Chảy 3. Dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện và các phòng, ban chuyên môn huyện Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 5 tháng đầu năm, Hoàng Su Phì hoàn thành 3/9 lượt nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao, còn 6 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện theo tiến độ. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 8.344 ha; chăn nuôi phát triển ổn định. Toàn huyện hiện có 21 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên; có 52/56 hộ triển khai thực hiện cải tạo vườn tạp; giải ngân 750 triệu đồng vốn vay cho 25 hộ; tiếp nhận, cấp phát 3.000 con gà giống do Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ cho 20 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp; huyện duy trì 4 dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 12,6 tỷ đồng; hoàn thành đưa vào sử dụng 36/67 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; tạo việc làm mới cho trên 2.100 lao động; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh cho gia súc được chú trọng; QP – AN được giữ vững.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vàng Đình Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được triển khai theo đúng quy định và lịch trình; các xã lập danh sách cử tri từng hộ và chuyển về các gia đình; ấn định 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện với 34 đại biểu được bầu; 24/24 xã thành lập 124 tổ bầu cử tại 124 khu vực bỏ phiếu; tổng số có 459 đại biểu HĐND xã được bầu ở đơn vị bầu cử cấp xã. Tổng số cử tri toàn huyện có 43.139 người; trong đó, 43.139 cử tri bầu ĐBQH khóa XV, bầu đại biểu HĐND tỉnh và bầu đại biểu HĐND huyện; có 42.916 cử tri bầu đại biểu HĐND xã. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được đẩy mạnh; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử diễn ra sôi nổi, thiết thực; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi diễn ra cuộc bầu cử…

Đối với Dự án Thủy điện Sông Chảy 3 (hạng mục lòng hồ), các hộ dân khiếu nại chủ đầu tư Công ty TNHH Tiến Đạt tự ý bồi thường giải phóng mặt bằng cho người có đất thu hồi, không có phương án, không công khai, minh bạch, khách quan, không có các khoản hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống; đề nghị tỉnh tính toán giá đất bồi thường về các loại đất… Giải quyết kiến nghị của người dân, huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức đối thoại với các gia đình, làm rõ nội dung vướng mắc của người dân cũng như tiến độ lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án; giao cơ quan chuyên môn huyện kiểm tra, xác minh cụ thể các nội dung khiếu nại. Đến ngày 13.5, có 50/60 hộ dân viết đơn đề nghị nhất trí phương án bồi thường; 10/11 nội dung khiếu nại và kiến nghị của người dân được huyện giải quyết, làm rõ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương kết quả đạt được, nhất là cách làm của huyện Hoàng Su Phì trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời đề nghị, huyện tập trung thực hiện mục tiêu kép – vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển KT – XH; bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để xây dựng kế hoạch phát triển KT – XH hiệu quả; tập trung triển khai 3 đột phá về: Kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với du lịch; nâng cao thu nhập, tạo sinh kế cho người dân; lựa chọn các xã trọng điểm, có điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ thực thi công vụ; quan tâm đến công tác giảm nghèo; triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn; đẩy mạnh thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp; xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện rà soát chính xác danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử theo quy định; tập trung lãnh đạo, tuyên truyền để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân, đúng ý Đảng – lòng dân; thường xuyên thông báo, nhắc nhở ngày bầu cử, mang theo thẻ cử tri để cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao nhất; tính toán phương án đối với các thôn chưa có điện; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử. Các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện công tác dân vận; đối thoại, trao đổi với người dân; hoàn thiện các thủ tục đầu tư; giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến Dự án Thủy điện Sông Chảy 3, bảo đảm thực hiện theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước…

Tin, ảnh: KIM TIẾN