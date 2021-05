Đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn

BHG - Chuẩn bị đến ngày cử tri toàn quốc phát huy quyền dân chủ của mình thông qua lá phiếu, sáng suốt lựa chọn những người đủ tài, đức bầu vào ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bầu cử). Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, thể hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri.

Tuyên truyền đa dạng

Những ngày này, các xã, thị trấn của huyện Vị Xuyên rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô chào mừng bầu cử; hệ thống loa phát thanh của huyện thường xuyên phát đi thông tin về bầu cử. Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Để đảm bảo quyền lợi của cử tri tham gia bầu cử, huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, phù hợp. Cán bộ các thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền người dân đi bầu cử đúng thời gian. Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử được các địa phương và nhân dân trong huyện đồng tình hửng ứng. Nhiều công trình, phần việc chào mừng bầu cử được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa; nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT – XH được tạo ra từ phong trào thi đua chào mừng bầu cử. Thông qua tuyên truyền, toàn bộ cử tri trên địa bàn huyện được tiếp cận các nội dung cơ bản về bầu cử, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình để tham gia bầu cử”.

Tại thành phố Hà Giang, tất cả các điểm bầu cử, Quảng trường 26.3, Công viên Cây xanh, trên các tuyến đường, đảo giao thông, cổng chào thành phố, cơ quan, đơn vị và các vị trí trọng yếu đều được trang hoàng rực rỡ. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, tăng cường đăng tải, phát sóng tin, bài về bầu cử. Các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm tuyên truyền trước bầu cử. Nội dung tuyên truyền về bầu cử tập trung vào các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; ý nghĩa, trách nhiệm của cử tri tham gia cuộc bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử; tâm tư, nguyện vọng, niềm tin của cử tri tại các địa phương.

Kỳ vọng của cử tri

Toàn tỉnh có 540.803 cử tri bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; 540.166 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 534.533 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Thông qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, niêm yết danh sách những người ứng cử, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; cử tri được nắm bắt đầy đủ thông tin về ứng cử viên (ƯCV), lựa chọn những người thực sự đủ tài, đức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình.

Để lựa chọn người có đầy đủ các điều kiện ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp theo đúng quy định, việc lựa chọn nhân sự được thực hiện chặt chẽ với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và đúng luật. Qua đó, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV gồm 10 người, trong đó 8 người địa phương ứng cử, 2 người được T.Ư giới thiệu; 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 620 ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Trong dự kiến chương trình hành động của các ĐBQH và HĐND các cấp đều thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực, đem trình độ, trí tuệ, tâm huyết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì mục tiêu Hà Giang phát triển; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri; tôn trọng và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh với Quốc hội, HĐND các cấp.

Cử tri Tạ Thị Nhung, tổ 15, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) chia sẻ: “Qua tiếp xúc cử tri, tìm hiểu về tiểu sử và chương trình hành động của các ƯCV ĐBQH và HĐND các cấp, tôi thấy các ƯCV đều là người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Các chương trình hành động rất ấn tượng; hy vọng các ƯCV sẽ “nói đi đôi với làm”; mang tâm huyết, trí tuệ, tài năng cống hiến hết mình, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của cử tri”.

Sẵn sàng ngày hội lớn

Để đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện thông suốt, Ban bầu cử được thành lập từ cấp tỉnh đến cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì, tổ chức thành công hội nghị hiệp thương 3 vòng, lập danh sách chính thức các ƯCV; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, tập huấn công tác bầu cử. Việc rà soát danh sách cử tri, cấp phát thẻ cử tri được các xã, phường, thị trấn thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Các phương án phòng, chống dịch Covid - 19 trong thời gian diễn ra bầu cử được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ với phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, đi từ ổ dịch về, các trường hợp F1, F2 (nếu có) là cử tri đang tham gia bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, tập huấn bầu cử đều được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Trước ngày bầu cử, các địa phương thành lập Tổ y tế phòng, chống dịch tại tất cả các điểm bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, kinh phí; phun khử khuẩn các điểm bầu cử; thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách trước khi bầu cử. Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại nhà đối với cử tri đang thực hiện cách ly. Sau bỏ phiếu thực hiện khử khuẩn hòm phiếu; vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu động về địa điểm kiểm phiếu bằng xe y tế chuyên dụng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ngành Công an triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử; giải quyết mọi tình hình phức tạp phát sinh trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Các ngành chức năng có phương án chủ động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, ứng trực, sẵn sàng giải quyết các tình huống phức tạp khi có thiên tai xảy ra. UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử.

Tất cả các nhiệm vụ về công tác bầu cử đang được các cấp, ngành chủ động triển khai đúng quy định, thời gian, chi tiết đến từng khâu, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thành công.