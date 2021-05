Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Quang Bình

BHG - Chiều 18.5, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn các xã: Tân Trịnh, Tân Bắc và Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc của Công ty TNHH Vĩnh Hóa - một trong những công trình chào mừng bầu cử các cấp của huyện Quang Bình.

Buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn với huyện Quang Bình về công tác bầu cử.

Đến nay, huyện Quang Bình cơ bản đã hoàn thành các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ủy ban bầu cử (UBBC) đã chỉ đạo các tổ chức bầu cử triển khai công việc theo kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đầy đủ việc thi hành luật về công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; rà soát, lập danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất như: Trang trí khánh tiết, hòm phiếu, con dấu, tài liệu, phiếu bầu… phục vụ cho công tác bầu cử được diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện Quang Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Quang Bình. Qua kiểm tra, đồng chí yêu cầu huyện và các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; rà soát lại các bước đã, đang triển khai; tổ chức tốt các hội nghị mạn đàm để cử tri lựa chọn được ra những đại biểu có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, nhất là trong ngày bầu cử; rà soát chặt chẽ, giám sát, cách ly các lao động đi làm việc ngoài tỉnh và học sinh, sinh viên ở các địa phương có dịch về trong thời gian gần đây. Cùng với đó, huyện Quang Bình cần chủ động hơn trong công tác phòng, chống thiên tai trước, trong và sau bầu cử; chủ động các phương án có thể xảy ra trong ngày bầu cử, không để bị động, bất ngờ cũng như nắm bắt dư luận và các vấn đề liên quan đến công tác bỏ phiếu, phấn đấu tỉ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất…

Đồng chí Thào Hồng Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình.

Đồng chí Thào Hồng Sơn kiểm tra Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc của Công ty TNHH Vĩnh Hóa, một trong những công trình chào mừng bầu cử các cấp của huyện Quang Bình.

Tin, ảnh: Phi Anh