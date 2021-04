Xứng đáng với kỳ vọng của người dân cực Bắc

BHG - Với việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vai trò, vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Cùng với sự đổi mới trong hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri (TXCT) đã giúp hoạt động HĐND đáp ứng kỳ vọng của người dân miền cực Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra đất vườn của các hộ dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) tham gia cải tạo vườn tạp. Ảnh: TƯ LIỆU

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, hoạt động HĐND có nhiều đổi mới; những dự thảo nghị quyết quan trọng, tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống KT – XH của tỉnh, các dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách được cơ quan soạn thảo lấy ý kiến rộng rãi, làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét và quyết định chính sách cũng như quy hoạch ngành của tỉnh đảm bảo chất lượng và đi vào thực tế đời sống. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, ngoài việc quyết định nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN, thu - chi ngân sách địa phương hàng năm, HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết chuyên đề, quyết định những nội dung quan trọng về chủ trương, biện pháp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển KT- XH địa phương.

Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021”, Thường trực HĐND tỉnh có nhiều biện pháp hiệu quả tiết kiệm chi phí hành chính trong việc in, sao văn bản; việc biểu quyết quyết định các vấn đề tại kỳ họp thực hiện thông qua hệ thống máy tính bảng; tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thể hiện sự linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND. Vai trò cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương được khẳng định thông qua nghị quyết trên các lĩnh vực. Các nghị quyết HĐND bám sát tình hình thực tế, mang tính khả thi cao; trong nhiệm kỳ, HĐND các cấp ban hành 12.977 nghị quyết, trong đó: Cấp tỉnh ban hành 267 nghị quyết; cấp huyện 1.336 nghị quyết; cấp xã 11.347 nghị quyết.

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, Thường trực và các ban HĐND thường xuyên giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND; kịp thời phát hiện vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP – AN và trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, được nhân dân đồng tình. Mặt khác, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được chuẩn bị chu đáo; hoạt động chất vấn ngày càng thiết thực, là một trong những hoạt động được cử tri quan tâm nhất trong chương trình nghị sự của kỳ họp HĐND. Qua đó, thể hiện rõ nét vai trò, vị thế, trách nhiệm của HĐND trong hoạt động giám sát, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Sau hoạt động chất vấn, HĐND các cấp ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để làm cơ sở giám sát việc thực hiện các nội dung mà UBND, thủ trưởng các sở, ngành đã cam kết. Đồng thời, tổ chức giám sát đối với những vấn đề đã chất vấn. Mặt khác, việc lấy phiếu tín nhiệm được Thường trực HĐND tỉnh triển khai đến HĐND các cấp một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục; đảm bảo việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm không mang tính hình thức, thể hiện sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ đại biểu HĐND thực hiện trách nhiệm TXCT theo hướng đổi mới, đa dạng các loại hình tiếp xúc hướng về cơ sở. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Cấp tỉnh giải quyết dứt điểm 96,34%; cấp huyện giải quyết dứt điểm 96,54%; cấp xã giải quyết dứt điểm 94,7% ý kiến. Việc thông tin kết quả giải quyết đến với cử tri được các đại biểu quan tâm. Thông qua các đợt TXCT, đại biểu HĐND thực hiện tốt vai trò “báo cáo viên” tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, các quyết định, đề án của UBND tỉnh, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chính sách địa phương đến với cử tri trong toàn tỉnh. Đồng thời, Thường trực HĐND các cấp xây dựng lịch tiếp công dân cụ thể, thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn biết và tổ chức tiếp công dân theo lịch; chuyển đơn thư của công dân đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết với kết quả giải quyết đơn thư, cấp tỉnh đạt 93%; cấp huyện đạt 86%; cấp xã đạt 92%. Qua đó, không để xảy ra điểm nóng và tình trạng khiếu kiện đông người, gửi đơn thư vượt cấp giảm đáng kể.

Đáp ứng kỳ vọng của người dân, HĐND các cấp tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đổi mới hoạt động giám sát hướng về cơ sở; tập trung nâng cao trách nhiệm người đại biểu dân cử; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng TXCT; xứng đáng vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

KIM TIẾN