BHG - Sáng 27.4, UBND tỉnh họp phiên tháng 4 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, xác định phương hướng, nhiệm vụ tháng 5.2021 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, tình hình phát triển KT – XH tháng 4 trên địa bàn tỉnh ổn định. Sản xuất vụ Xuân đạt tiến độ đề ra; hoạt động khuyến nông, công tác bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) đạt trên 476 tỷ đồng, (chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,4% so với tháng trước và tăng 8,54% so với cùng kỳ). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 164 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt trên 589 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ, du lịch diễn ra khá sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 960 tỷ đồng, tăng 5,61% so với tháng trước và tăng 78,87% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch tăng 50,9% so với tháng trước; giá cả các mặt hàng được kiểm soát, công tác quản lý thị trường được tăng cường. Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được triển khai đúng quy định và kế hoạch; an sinh xã hội triển khai kịp thời; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động; công tác dạy và học, chăm sóc sức khỏe người dân được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, QP – AN được giữ vững…

Các đại biểu dự phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao. Do đó các ngành, đơn vị, địa phương cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tích cực tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng; đặc biệt, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung rà soát các chốt kiểm soát; quản lý chặt chẽ tuyến biên giới; triển khai các biện pháp cụ thể khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục; phòng, chống thiên tai.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền cho biết, ngành thường xuyên kiểm tra, đôc đốc, nhắc nhở các nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn hồ đập; vận hành đón, xả lũ trong mùa mưa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra tốt đẹp; chuẩn bị các điều kiện để cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực sự là ngày hội toàn dân, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử. Huy động hệ thống chính trị vào cuộc giúp người dân thực hiện nghị quyết về cải tạo vườn tạp; xây dựng các sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch; kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các điểm bán hàng. Chấn chỉnh lại công tác giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các quy định về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo...

Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL Nguyễn Hồng Hải cho biết đang nỗ lực đảm bảo các biện pháp an toàn cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 và Lễ hội Chợ tình Khâu Vai trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết đang nỗ lực triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục.

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình; trong đó, có một số tờ trình quan trọng, như: Việc hỗ trợ chuyển đổi chất lợp mái cho các gia đình có nhà ở bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; đề nghị phê duyệt chương trình phát triển đô thị, thị trấn Vị Xuyên; đề xuất danh mục công trình khởi công mới… Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành hoàn thiện nội dung tờ trình làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân làm căn cước công dân.

Tin, ảnh: Kim Tiến