Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT toàn quốc quý I

BHG - Sáng 9.4, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I, triển khai kế hoạch quý II. Dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Trong quý I, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai nhiều đợt xử lý vi phạm theo các chuyên đề, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy… Bộ GTVT kịp thời chỉ đạo các đơn vị nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT. Do đó, TTATGT trên toàn quốc cơ bản được đảm bảo, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Toàn quốc xảy ra 3.206 vụ TNGT (giảm 263 vụ), làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người (giảm 183 người); riêng trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, người chết và bị thương… Tại tỉnh Hà Giang, 3 tháng đầu năm xảy ra 8 vụ TNGT tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2020, làm 7 người chết và 3 người bị thương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm TTATGT trong quý I vẫn còn một số hạn chế, như: Vẫn còn xảy ra một số TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; số người chết do TNGT tăng 2,01%, trong đó TNGT đường bộ tăng cả 3 tiêu chí, tai nạn hàng hải tăng cả về số vụ, số người chết và mất tích; còn xảy ra một số vụ TNGT do nguyên nhân rượu, bia gây ra; tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tái diễn ở nhiều địa phương…

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Năm ATGT 2021. Bộ GTVT tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, phát hiện xử lý vi phạm, đồng thời đấu tranh phòng, chống tiêu cực, siết chặt quản lý nhà nước tập trung vào công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, kiểm soát tải trọng xe, kinh doanh vận tải, đăng kiểm phương tiện. Phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trong mùa mưa lũ. Bộ Công an triển khai có hiệu quả về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn, vi phạm về ma túy và các vấn đề liên quan đến vi phạm TTATGT. Bộ GD&ĐT tăng cường triển khai kế hoạch công tác giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia và các địa phương tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ATTG, nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông…

