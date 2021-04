Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh làm việc với Sở Giao thông vận tải

BHG - Chiều 1.4, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo sở Giao thông Vận tải (GTVT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, việc tham mưu xây dựng, thực hiện các chương trình, nghị quyết của tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quý I.2021, Sở GTVT đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành quản lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng dự án công trình giao thông, giảm thời gian thẩm định các dự án theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng và đảm bảo giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý, gồm 6 tuyến quốc lộ dài 420,5 km, 6 tuyến đường tỉnh dài 341 km, 5 tuyến đường huyện dài 94,5 km; đảm bảo cho các phương tiện đi lại thuận lợi, an toàn, thông suốt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm theo quy định.

Lãnh đạo Sở GTVT báo cáo một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tham mưu xây dựng Nghị quyết và Kế hoạch triển khai đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 – 2025, Sở GTVT đã nghiên cứu xây dựng Dự thảo Nghị quyết và gửi xin ý kiến của các sở, ngành, các huyện, thành phố lần thứ 3. Do chưa xác định được tổng nguồn lực đầu tư dành cho đột phá kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 – 2025 và do quy hoạch ngành quốc gia chưa được phê duyệt, Sở GTVT đã xây dựng 4 phương án để nghiên cứu, hiện nay Sở đang rà soát lại để trình UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GTVT đã báo cáo một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao như: Kinh phí bố trí cho công tác đảm bảo giao thông còn hạn chế; thông báo giá vật liệu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đá xây dựng chưa theo sát giá thị trường (thường thấp hơn từ 15 – 20% giá thị trường) dẫn tới vướng mắc trong việc triển khai các dự án giao thông do sử dụng khối lượng đá lớn; công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT chưa đáp ứng được yêu cầu do lực lượng tuần tra, kiểm soát Công an tỉnh và Thanh tra giao thông còn mỏng…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Sở GTVT cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác thẩm định, công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng dự án công trình giao thông. Chỉ đạo các nhà thầu, doanh nghiệp đang thi công hoàn thành khối lượng các công trình, sửa chữa, khắc phục kịp thời, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường được giao quản lý. Tăng cường quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tham mưu cho Ban ATGT tỉnh các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế tối đa số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy, đặc biệt là quản lý phương tiện xe điện, thuyền chở khách trong các khu du lịch và quản lý bến xe ở các huyện, thành phố. Chú trọng xây dựng Nghị quyết và Kế hoạch triển khai thực hiện đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đảm bảo tính khả thi và sát thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG