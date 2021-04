Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

BHG - Sáng 28.4, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 4 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, BTV Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II và góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại điện các ban xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy và giám đốc các sở, ngành không phải là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Trong quý I, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử và phát động phong trào thi đua “thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026”; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid – 19 hiệu quả vừa duy trì phát triển KT – XH; đảm bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân vui Xuân, đón Tết phấn khởi, lành mạnh, an toàn; triển khai quyết liệt Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp và chuỗi sự kiện như phát động giai đoạn 2 Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thông qua chương trình hội nghị

Kết quả trong 4 tháng đầu năm, KT - XH phát triển ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 23,18% so với cùng kỳ năm trước; lượng khách du lịch đến tỉnh tăng 62,75%; thu ngân sách đạt trên 589 tỷ đồng, đạt 21,8% kế hoạch tỉnh giao; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020 tăng 12 bậc so với năm trước, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 8,1%; doanh thu từ dịch vụ vận tải, kho bãi tăng 15,97%; an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được chú trọng; QP – AN được giữ vững…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo công tác lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào những hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục, nhất là trong công tác thu hút đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ; kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, đột phá; đồng thời đánh giá cao dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo, cho ý kiến về các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra trong dự thảo Nghị quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định, dù khó khăn do dịch bệnh nhưng dưới sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo quyết liệt, bài bản, sáng tạo của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực, ngăn chặn thành công dịch Covid-19; nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần giải pháp khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục tập trung học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường tuyên truyền, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; nghiên cứu thành lập Ban thu hút đầu tư của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý TN - MT, đất đai; có giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết các thủ tục hành chính chậm, xem xét xử lý trách nhiệm trong việc chậm giải quyết các thủ tục hành chính; xiết chặt quản lý, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường; sớm cung ứng xi măng cho các xã xây dựng NTM; đảm bảo nguồn vốn thực hiện nghị quyết cải tạo vườn tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Đảng bộ huyện Quản Bạ và Bắc Mê. Ảnh: Hồng Cừ

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; hoàn thiện Đề án và triển khai mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú 3 cấp từ năm học 2021 - 2022 tại huyện Đồng Văn, Xín Mần, Bắc Mê và Hoàng Su Phì; tiếp tục huy động nguồn lực và triển khai thực hiện giai đoạn 2 Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Bằng khen cho Đảng bộ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Đảng bộ huyện Quang Bình.

Với Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu. Đồng thời thống nhất cao việc ban hành nghị quyết trên quan điểm chỉ đạo: Phát triển giáo dục - đào tạo phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển KT – XH của tỉnh; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học; kiện toàn đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh.

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, BTV Tỉnh ủy đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 38 tổ chức đảng và 135 đảng viên có thành tích xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong giai đoạn 2016 - 2020

Tin, ảnh: Duy Tuấn