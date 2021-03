UBND tỉnh họp phiên tháng 3

BHG - Ngày 31.3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến với các huyện, thành phố, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp.

Quý I, tỉnh thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển KT – XH. Sản xuất vụ Xuân đảm bảo thời vụ; toàn tỉnh gieo cấy trên 8,9 nghìn ha lúa; trồng 26,6 nghìn ha ngô; trên 3,7 nghìn ha đậu tương; trên 5,7 nghìn ha lạc và trên 5,7 nghìn ha rau, đậu các loại. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 3 ước đạt 160,4 tỷ đồng, lũy kế quý I đạt 448,3 tỷ đồng. Trong quý, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 3,82% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 348,9 tỷ so với cùng kỳ; tổng giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 59,7 triệu USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch đến tỉnh quý I đạt trên 352,6 nghìn lượt, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức thành công Lễ phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn II với tổng số tiền ủng hộ tại lễ phát động trên 59 tỷ đồng; lũy kế tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân hỗ trợ chương trình đến ngày 20.3 trên 262,9 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho Nhân dân, người có uy tín được quan tâm; tổ chức thăm, tặng quà và trợ cấp cho trên 111,7 nghìn lượt đối tượng, tổng trị giá trên 54,5 tỷ đồng; an ninh chính trị đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được đẩy mạnh; bệnh nhân số 1976 có 4 lần xét nghiệm liên tiếp kết quả âm tính, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện sau 50 ngày điều trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai tiêm phòng vắc-xin Covid-19 đợt 1 đảm bảo an toàn, đúng thứ tự ưu tiên; chuẩn bị các điều kiện và đề xuất Bộ Y tế phân bổ vắc-xin tiêm phòng đợt 2; hoàn thiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ thực thi công vụ; đảm bảo cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp; hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; triển khai và hoàn thành bước xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng phát triển KT – XH, hiện trạng sử dụng đất, giai đoạn 2011- 2030, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản; kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng xe; tập trung triển khai hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp và chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo giai đoạn 2...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào tờ trình của các sở, ngành; trong đó, có một số tờ tình quan trọng, như: Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, giai đoạn 2021-2025; ban hành Quyết định quy định định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2021 – 2025... Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành tiếp thu, hoàn thiện tờ trình làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền đề nghị các huyện có diện tích cam tuyên truyền người dân kết thúc vụ cam để cây sinh trưởng, phát triển.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Thái Hòa đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh áp dụng chữ ký số.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Nhu đề xuất một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

Tin, ảnh: Kim Tiến