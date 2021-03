Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với phường Minh Khai

BHG - Chiều 19.3, đoàn công tác theo Quyết định số 198 của BTV Tỉnh ủy về theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Minh Khai (TPHG) nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I.2021. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ngành thành viên đoàn công tác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong quý I.2021, Đảng ủy phường Minh Khai đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng ủy phường đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai viết bài thu hoạch tới 100% các chi bộ, đảng viên. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phường đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử gồm 9 thành viên, chỉ đạo HĐND, Ủy ban MTTQ phường phối hợp thực hiện các bước theo Luật bầu cử; chỉ đạo các chi bộ, tổ dân phố đăng ký các công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử. Trong quý I.2021, hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn duy trì ổn định. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Lãnh đạo phường Minh Khai báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I.2021.

Đánh giá cao phương thức lãnh đạo của Đảng ủy phường Minh Khai trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị, Đảng ủy phường tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc, nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; rà soát, bổ sung chương trình hành động của Đảng ủy phường đảm bảo sát với thực tế của địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên mới. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH trên địa bàn phường; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, nếp sống văn hóa. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại. Đồng thời, chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG