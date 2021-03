Hà Giang nhớ mãi ơn Người

BHG - Cách đây tròn 60 năm, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III; ngày 26.3.1961, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta vui mừng, vinh dự được đón Bác Hồ lên thăm. Nói chuyện với hơn 16.800 cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại Sân vận động thị xã Hà Giang, Bác có Tám lời căn dặn. Nhìn vào thành quả đạt được trong 60 năm qua, đồng bào rẻo cao Hà Giang luôn nhớ mãi công ơn của Người!

Thực hiện lời dạy của Bác, nông dân huyện Đồng Văn tích cực gieo trồng cây lương thực. Ảnh: MINH TY (Vị Xuyên)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh (1945 - 2020), xuất bản tháng 9.2020 ghi rõ: Ngày 27.3.1961, Bác Hồ đã nói chuyện với hơn 16.800 cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại Sân vận động thị xã Hà Giang (Quảng trường 26.3). Bác khen ngợi những cố gắng, tiến bộ của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế... Trong bài nói chuyện này, Bác Hồ hết sức quan tâm tới phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để xứng đáng là người làm chủ của đất nước cần phải: Đoàn kết chặt chẽ; ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng và củng cố tổ đổi công và hợp tác xã; để sản xuất tốt phải có đủ nước, đủ phân bón và cải tiến nông cụ; phát triển chăn nuôi cho tốt; khai thác lâm thổ sản, bảo vệ và trồng cây gây rừng; chú ý giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ; cố gắng xoá mù chữ; ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao khắc phục khó khăn xây dựng đời sống mới. Những lời dặn dò của Bác trong buổi nói chuyện chính là nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta không chỉ đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III mà còn đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong thời gian tiếp theo.

Giữa những ngày tháng 3 lịch sử này, nhân dân các dân tộc vùng rẻo cao Hà Giang đang ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống và phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm; nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa Tám lời Bác căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 60 năm kể từ ngày được đón Bác, Đảng bộ tỉnh ta đã trải qua nhiều kỳ đại hội (từ Đại hội III đến Đại hội XVII), dù còn nhiều khó khăn, thách thức của một tỉnh miền núi đất rộng, người thưa, địa hình chia cắt mạnh, khí hậu khắc nghiệt, khoảng cách lớn với các trung tâm phát triển và kết thúc cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới muộn nhất cả nước... mảnh đất Hà Giang đã có sự vươn lên mạnh mẽ; đời sống đồng bào rẻo cao đang từng bước “thay da đổi thịt”.

Với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực không ngừng nghỉ, không bằng lòng với chính mình, không tự ru ngủ trên thành quả, nền KT-XH của tỉnh có sự phát triển vượt bậc. Điều này được khẳng định rõ trong Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, đó là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt 6,8%, đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng, tăng 57,4% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân cùng với sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,22%/năm, giảm từ 43,65% năm 2015 xuống còn 22,53% năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

... Từ thành quả trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh ta xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đoàn kết các dân tộc tạo sự thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; Tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc; Thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân. 3 đột phá gồm: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; Phát triển du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4%/năm; 100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn tiêu chí Nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của dân cư đô thị 100%, nông thôn 96%...

Với tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã thực hiện tốt Tám lời Bác dạy. Nhớ lời Người, đồng bào rẻo cao đang tiếp tục ra sức thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, cũng nhằm thực hiện tốt hơn nữa Tám lời Bác Hồ căn dặn.

Thiên Thanh