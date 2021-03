Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Xín Mần

BHG - Chiều 18.3, đồng chí Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác theo Quyết định 198 của Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Xín Mần nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Xín Mần.

Thời gian qua, Ủy ban bầu cử huyện Xín Mần đã chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, thống nhất công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng luật và hướng dẫn của cấp trên. Đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chuẩn bị bầu cử, tình hình chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định không có diễn biến bất thường; dịch bệnh Covid-19 được khống chế kịp thời không để lây lan trong cộng đồng…

Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thị trấn Cốc Pài.

Qua nắm bắt tình hình và kiểm tra thực tế tại thị trấn Cốc Pài, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban bầu cử huyện Xín Mần nói chung và lãnh đạo thị trấn Cốc Pài nói riêng. Mặc dù trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tuy nhiên địa phương đã triển khai kịp thời, khẩn trương, tích cực, đúng luật và tiến độ theo quy định… Xác định bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, vì vậy trong thời gian tới Giám đốc Công an tỉnh đề nghị: Các ngành chức năng trên địa bàn huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm nắm bắt tình hình cơ sở, đảm bảo các tiêu chuẩn đối với người ứng cử theo quy định, qua đó tổ chức thực hiện tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với quần chúng nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình bầu cử; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri nếu có. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai trên địa bàn toàn huyện, nhất là các địa điểm, vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đối với thị trấn Cốc Pài, bên cạnh chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử cần tập trung đẩy mạnh cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng Nông thôn mới, trong đó nghiên cứu, lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương và có giá trị kinh tế để thực hiện, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân…

Tin, ảnh: Văn Long