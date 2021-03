Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Khối ngành Nội chính tập trung bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp

BHG - Chiều 24.3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2021 Khối ngành Nội chính. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong khối.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý I, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, phức tạp; chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật thực hiện quyết liệt; nhiều tội phạm được đấu tranh triệt phá, không để xảy ra oan sai. Toàn tỉnh tổ chức giao, nhận quân đạt 100% chỉ tiêu. Lực lượng Biên phòng tuần tra biên giới, phối hợp xử lý 349 vụ/1.463 đối tượng vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an tiếp nhận điều tra, làm rõ 111/115 vụ phạm pháp hình sự với 250 đối tượng; xử phạt 92 vụ/165 đối tượng vi phạm về trật tự an toàn xã hội; kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.851 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xử phạt tiền trên 3,1 tỷ đồng. Ngành quản lý thị trường xử lý vi phạm hành chính 202 vụ, thu nộp kho bạc Nhà nước trên 780 triệu đồng. Ngành Kiểm lâm xử lý 69 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách trên 860 triệu đồng… Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, không để lây lan ra cộng đồng…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh định hướng nhiều nội dung quan trọng để các Khối ngành Nội chính tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong khối tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp kiềm chế tội phạm; kiềm chế tai nạn giao thông; tháo gỡ khó khăn trong công tác thi hành án dân sự; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị các đơn vị Khối ngành Nội chính tập trung triển khai các nhiệm vụ với các chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trong công tác bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị Khối ngành Nội chính bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả, sát thực; chủ động các phương án xử lý, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, giữ vững QP – AN; đặc biệt là tập trung đảm bảo an toàn để cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp; tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ, biện pháp đảm bảo QP - AN, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH địa phương; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; chủ động phát hiện, đấu tranh, đưa ra truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để kéo dài và oan, sai, bỏ lọt tội phạm, gây bức xúc dư luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu các đơn vị khối Nội chính nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị Khối ngành Nội chính nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Tập trung làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, thi hành án dân sự; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết hiệu quả các vụ việc tồn đọng, kéo dài; các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm; triển khai hiệu quả, linh hoạt công tác đối ngoại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong các đơn vị Khối ngành Nội chính...

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông tin tình hình trên tuyến biên giới.

Đại tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết công tác huấn luyện chiến sỹ mới năm 2021 đảm bảo chặt chẽ, kết quả tốt.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cho biết đang triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Lý Thị Lan thông tin một số vấn đề liên quan đến phụ nữ Việt Nam lấy chống bên Trung Quốc.

Tin, ảnh: Kim Tiến