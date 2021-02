Vì nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2021

BHG - Xuân Tân Sửu 2021 đang gõ cửa từng nhà, ngõ xóm trên mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Trước thềm năm mới, Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh về những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đạt được trong năm qua và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong năm mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh

Phóng viên (Pv): Kính thưa đồng chí Đặng Quốc Khánh, năm 2020 đã khép lại, nhìn lại chặng đường một năm qua, xin đồng chí điểm lại một số kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đạt được?

Đ/c Đặng Quốc Khánh: Năm 2020, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT – XH trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Là tỉnh biên giới, ngay từ đầu năm phải đối phó với dịch Covid – 19, quản lý tốt tình trạng xuất, nhập cảnh qua biên giới, không để bệnh dịch lây lan vào địa bàn. Trong năm tỉnh ta cũng chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện: Cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Dù phải thực hiện nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa phát triển KT - XH” nhưng tỉnh ta vẫn có tăng trưởng dương; thu ngân sách đạt trên 2.500 tỷ, vượt 31% so với kế hoạch T.Ư giao; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội cũng được đặc biệt quan tâm; trong năm tỉnh ta đã giảm được hơn 4% tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh đó, tỉnh ta vẫn làm tốt công tác đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh, quản lý tốt biên giới, gắn với phát triển kinh tế biên mậu; thường xuyên giữ mỗi quan hệ đối ngoại, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và đặc biệt là cùng nhau phòng chống dịch Covid – 19.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh ta đã tổ chức đại hội Đảng các cấp rất thành công; với tình hình dịch covid – 19 tỉnh ta đã tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn tỉnh và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với những định hướng mới, chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá; đồng thời tích cực thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những kết quả trên được nhân dân rất ghi nhận.

Tỉnh cũng tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội như: Kết nối các bệnh viện tuyến huyện với tuyến tỉnh và tuyến tỉnh với T.Ư để nâng cao chất lượng y tế, đặc biệt là xử lý các kỹ thuật cao trong lĩnh vực y tế. Cùng với đó, tích cực giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch; bằng các chương trình xúc tiến, quảng bá, phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ, qua đó, năm qua tỉnh đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy xuyên suốt, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm nên tỉnh ta đã hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2020.

PV: Thưa đồng chí, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, xin đồng chí cho biết Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vào những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đ/c Đặng Quốc Khánh: Năm 2021, dự báo tình hình dịch Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp. Hà Giang là một tỉnh biên giới với vị trí địa chính trị rất quan trọng. Vì vậy, dịch Covid – 19 có thể lây lan từ nguồn ở biên giới về hoặc từ các tỉnh trong nước lây lan vào nên vẫn cần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình kế hoạch triển khai nghị quyết các cấp hiệu quả nhất, để các nghị quyết đi vào cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm bồi dưỡng cán bộ là người địa phương, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, thậm chí là người có uy tín trong cộng đồng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm chỉ đạo, phát huy công tác dân vận chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động quần chúng nhân dân thi đua hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó quan tâm công tác quy hoạch như: Quy hoạch tỉnh, quy hoạch phân khu thành phố Hà Giang, quy hoạch vùng huyện và điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phân khu cho các huyện vùng Cao nguyên đá… Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh muốn triển khai đồng bộ, hiệu quả phải làm tốt công tác quy hoạch. Tiếp đến là quan tâm đến kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng thiết yếu như điện, nước cho vùng cao, giao thông nông thôn ở những vùng đang còn thiếu thốn và khó khăn. Nhưng đầu tư theo phương châm trọng tâm, trọng điểm và chất lượng.

Tỉnh cũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá về phát triển du lịch gắn với nông nghiệp đặc trưng, đặc thù. Đây cũng là đột phá quan trọng, cần tiếp tục triển khai các chỉ đạo về tiếp tục thu hút khách du lịch, gắn với bảo tồn những tiềm năng, lợi thế, gắn với bản sắc văn hóa, quảng bá xúc tiến, đầu tư dịch vụ; đồng thời tăng cường ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp, phát huy các sản phẩm thế mạnh như: Dược liệu, mật ong bạc hà, chè Shan tuyết cổ thụ, các loại cây ăn quả… để sản xuất thành hàng hóa, gắn với chương trình OCOP. Du lịch sẽ tiêu thụ sản phẩm cho nông nghiệp, ngược lại nông nghiệp sẽ làm đặc sắc, đa dạng hơn sản phẩm về du lịch để mỗi du khách đều mong muốn được thưởng thức các sản phẩm du lịch, nông nghiệp của Hà Giang.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung tạo sinh kế cho người dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân. Dù mới ban hành nhưng Nghị quyết cải tạo vườn tạp đã nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của các địa phương, sự hưởng ứng của nhân. Với cách làm không nóng vội “dễ làm trước, khó làm sau” và tập trung vào những hộ nghèo, cận nghèo để nâng cao thu nhập cho các hộ; gắn với đào tạo nghề, tạo nhiều sinh kế cho nhân dân, để người dân có việc làm, người dân có thể giảm nghèo, vượt lên khá, giàu trên chính mảnh đất của mình. Đây là việc Đảng bộ tỉnh rất mong muốn và sẽ chỉ đạo quyết liệt.

Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo của tỉnh. Từ khi triển khai đến nay tỉnh ta đã làm được trên 3.700 căn nhà cho các hộ. Đây là món quà ý nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ “an cư, lạc nghiệp” và nhận được sự hưởng ứng, đón nhận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tiếp tục phát huy hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh để đào tạo học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học và khen thưởng các thầy cô giáo có nhiều công hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã có những định hướng, tầm nhìn chiến lược với những mục tiêu cụ thể. Trên quan điểm phải tổ chức thực hiện xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, gắn quán triệt để thấm nhuần nghị quyết với xây dựng kế hoạch thực hiện trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh và thiên tai. Tuy nhiên với sự quyết tâm, giải pháp phù hợp, cách làm sáng tạo, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, lấy mục tiêu vì nhân dân, hết mình vì nhân dân tỉnh ta sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021 và thực hiện thắng lợi Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

PV: Thưa đồng chí, Xuân Tân Sửu 2021 đã đến, đồng chí muốn nhắn nhủ điều gì tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong dịp đầu năm mới.

Đ/c Đặng Quốc Khánh: Bước sang năm mới, một năm rất đặc biệt khi vừa đón Tết vừa phòng chống dịch Covid – 19, thay mặt cho Tỉnh ủy, HĐND – UBND - ỦY ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi lời thân ái tới nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, chúc toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón Xuân Tân Sửu ấm áp, tình cảm, đầy đủ, hạnh phúc và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, bước sang năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công.

PV: ân trọng cảm ơn đồng chí!

Duy Tuấn - Phan Mạnh (thực hiện)