UBND tỉnh họp phiên tháng 2

BHG - Chiều 24.2, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3.2021 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh phiên họp.

Tháng 2 diễn ra Tết cổ truyền dân tộc; dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh ta. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, không để lây lan ra cộng đồng, đến nay, dịch bệnh cơ bản ổn định. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân đảm bảo đúng khung thời vụ, đã cấy trên 3.860 ha lúa, trồng trên 9.165 ha ngô; trên 101 ha ngô sinh khối tại Vị Xuyên và Bắc Quang; trồng trên 946 ha đậu tương, trên 3.154 ha lạc và trên 1.028 ha rau, đậu các loại. Tính đến 18.2, toàn tỉnh đã bán khoảng 9.000 tấn cam Sành (chiếm khoảng 15% sản lượng cam Sành niên vụ 2020 - 2021). Việc tiêu thụ cam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá bán thấp; trên địa bàn huyện Bắc Quang và Quang Bình xảy ra hiện tượng cam rụng quả, sản lượng quả rụng khoảng trên 5.600 tấn. Ngoài ra, xảy ra dịch cúm gia cầm H5N6 tại 2 thôn Mục Lạn và Xuân Hòa, xã Tân Quang (Bắc Quang) với tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 4.094 con.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Tính đến ngày 23.2, có 11/11 huyện, thành phố tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021; trồng được trên 365.000 cây; 8/11 huyện, thành phố tổ chức phát động phong trào cải tạo vườn tạp và 118 hộ triển khai cải tạo vườn tạp. Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 3 hộ vay vốn thực hiện cải tạo vườn tạp với số tiền 90 triệu đồng (30 triệu đồng/hộ). Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt 320,6 tỷ đồng, giảm 18,34% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt trên 1.046 tỷ đồng (giảm 13,93% so với tháng trước, tăng 10,69% so với cùng kỳ). Khách du lịch đến tỉnh đạt 52.390 lượt người, doanh thu du lịch ước đạt 86 tỷ đồng. Các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết được quan tâm thực hiện; chế độ, chính sách cho các đối tượng được triển khai đầy đủ, kịp thời; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, QP – AN được giữ vững.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, khẳng định: Đến nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được khống chế, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tuy nhiên, dịch diễn biến phức tạp với biến thể mới của vi-rút có tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát. Do đó, các cấp, ngành, người dân không chủ quan, lơ là; thận trọng, chủ động hơn trong phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT – XH, bảo đảm QP – AN; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05, ngày 28.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; siết chặt quản lý biên giới; nắm chắc nhân khẩu, hộ khẩu; xây dựng phương án đối phó cụ thể khi phát sinh dịch bệnh trên địa bàn. Xây dựng giải pháp điều hành của ngành, lĩnh vực, địa phương theo hướng chủ động, quyết liệt, đồng bộ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển KT- XH đã đề ra; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; giao cụ thể chỉ tiêu tỷ lệ thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt tiêu chuẩn NTM năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng phương án triển khai đảm bảo an toàn thông tin, an ninh trật tự trong suốt quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân và hoàn vốn tạm ứng các dự án đầu tư công đã được giao kế hoạch vốn, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Tăng cường quản lý thu ngân sách, quản lý chặt chẽ nguồn thu; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân đúng khung thời vụ; đẩy mạnh thực hiện Đề án Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các cấp, ngành, cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền về việc dán thẻ thu phí không dừng theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Các đại biểu dự phiên họp xem xét, cho ý kiến vào tờ trình của các sở, ngành; trong đó, có một số tờ trình quan trọng, như: Về việc ban hành Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đề nghị ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh, quy định mức chi cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh... Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện tờ trình làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Lao động TB&XH Sùng Đại Hùng kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết việc làm cho lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng cam rụng do quả cam đã quá chín, cây cam chuyển chu kỳ sinh trưởng mới; việc tiêu thụ cam gặp khó khăn.

Giám đốc Sở Y tế Lương Viết Thuần cho biết, toàn bộ trường hợp F1, F2 của ca bệnh 1976 đều có kết quả âm tính, người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền đề xuất tỉnh hỗ trợ tiêu thụ cam Sành cho bà con huyện Bắc Quang và Quang Bình.

Đại tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị giao, nhận quân năm 2021.

