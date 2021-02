UBND tỉnh họp phiên tháng 1

BHG - Sáng 3.2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1.2021 theo hình thức trực tuyến, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1; phương hướng, nhiệm vụ tháng 2.2021 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố tại các điểm cầu.

Toàn cảnh phiên họp.

Tháng 1.2021, tình hình KT – XH trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Vụ Xuân 2021, các địa phương tập trung cày ải, bừa trên 21.000 ha; gieo 212 tấn mạ, trồng trên 1.280 ha ngô và trên 1.500 ha rau, đậu các loại; các nhà vườn thu hái trên 22.250 tấn cam, quýt. Tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò được khống chế, trong tháng không phát sinh trâu, bò mắc bệnh; chuẩn bị trên 5,7 triệu cây các loại để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) ước đạt 386,5 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước, tăng 13,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt trên 1.215 tỷ đồng, tăng 2,65% so với tháng trước, tăng 10,29% so với cùng kỳ; kiểm soát tốt giá cả các loại hàng hóa; khách du lịch đến tỉnh đạt 195.400 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 322,5 tỷ đồng. Công tác xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở được triển khai tích cực; đến nay, toàn tỉnh có 3.773 hộ được triển khai xây dựng nhà ở; đã hoàn thành 3.615 hộ, còn 158 hộ đang xây dựng; triển khai kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; QP – AN được giữ vững…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Tháng 2 diễn ra Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là; kiên trì các nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị khỏi. Yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức hạn chế ra khỏi địa bàn, chỉ đi khi có việc thực sự cần thiết và phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan. Các địa phương rà soát, nắm chắc số lượng công dân đi lao động; tăng cường rà soát, kiểm soát chặt chẽ những người đi, đến và trở về từ vùng dịch; lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp có biểu hiện ho, sốt đang điều trị tại bệnh viện; kiểm tra, kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung tại các xã, huyện, thành phố, sẵn sàng cơ sở vật chất tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch Covid-19 gây hoang mang trong dư luận.

Giám đốc Sở Y tế Lương Viết Thuần cho biết đang xây dựng phương án cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi có tình huống xấu nhất liên quan đến dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo không ai bị bỏ sót; xử lý nghiêm các trường hợp uống rượu, bia khi tham gia giao thông; theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn; xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán; kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo kế hoạch; các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; thu hoạch cây vụ Đông, triển khai sản xuất vụ Xuân theo đúng khung thời vụ; thực hiện trọng tâm, trọng điểm chương trình cải tạo vườn tạp; quản lý tốt an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu...

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các địa phương quan tâm xử lý tình trạng đốt pháo nổ nhỏ lẻ trong dịp Tết Nguyên đán.

Các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình của các sở, ngành; trong đó, có một số tờ trình quan trọng như: Việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 107 và Nghị định số 108 của Chính phủ… Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành hoàn thiện tờ trình làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Lao động TB&XH Sùng Đại Hùng cho biết thực hiện tốt an sinh xã hội, tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

