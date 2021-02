Đảng 91 mùa xuân và một đại hội thành công rất tốt đẹp

Mùa xuân năm nay, Đảng bước vào tuổi 91 trong một tâm thế đặc biệt: Vừa hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước nhân dân khi hoạch định mục tiêu, đường hướng cho đất nước trong chặng đường phía trước, khi đã chọn được đội ngũ lãnh đạo tinh hoa, chọn được người cầm lái để cùng dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách, viết tiếp những trang sử hào hùng trong thế kỷ 21.

Đảng 91 mùa xuân đánh dấu bằng một kỳ Đại hội đặc biệt, bằng thế và lực “chưa từng có” của đất nước, bằng niềm tin rộng khắp của các tầng lớp nhân dân, bằng sự vị nể và khâm phục của bạn bè quốc tế.

Kỳ đại hội đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa khẳng định, con đường mà Đảng lựa chọn để dẫn dắt dân tộc Việt Nam gần một thế kỷ qua là con đường duy nhất đúng, phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Trên chặng đường ấy, cái tên Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho một dân tộc có ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thể hiện qua những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới....

Đặc biệt, khi thế giới vẫn đang bấn loạn với Covid-19, khi chiến tranh, xung đột và bất ổn chính trị xảy ra ở nhiều nơi trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam vẫn ổn định, vẫn đứng vững, bình tĩnh kiềm chế dịch bệnh để trở thành một trong số ít các nước trên thế giới có tăng trưởng... Thành tựu đáng tự hào đó là sự chung sức, đồng lòng của gần 100 triệu dân, trong đó sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định.

Vì sao thế giới quan tâm tới Đại hội Đảng của Việt Nam?

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và đặc biệt là trong cuộc chiến sinh tử với dịch bệnh toàn cầu đã khiến cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Đại hội không chỉ ghi nhận con số lỷ lục về thư và điện chúc mừng từ bạn bè khắp năm châu mà còn được truyền thông và học giả quốc tế quan tâm đặc biệt, coi Việt Nam là hiện tượng để “giải mã”. Nếu bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam sự tin cậy, đánh giá cao uy tín quốc tế của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì giới học giả lại quan tâm tới những chính sách phát triển kinh tế, chính sách đối ngoại, sự ổn định chính trị- xã hội, thiết chế quản lý xã hội, niềm tin của người dân dành cho chính quyền, tính ưu việt của CNXH mà Việt Nam theo đuổi….

“Giải mã” hiện tượng Việt Nam, Giáo sư Alexander Sokolovsky thuộc Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (LB Nga) cho rằng: Trong hơn 90 năm kể từ ngày thành lập Đảng, các thế hệ người Việt đều tin tưởng vào sức mạnh của Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, từ những thế hệ trước đây đã anh dũng bảo vệ đất nước cho đến những thế hệ trẻ chưa từng biết đến đói rét.

Giáo sư Sokolovsky nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là Đảng của nhân dân, vì nhân dân, luôn lắng nghe tiếng nói và tâm trạng của nhân dân. Đảng thẳng thắn nhìn nhận sai lầm và đưa ra những quyết sách đúng đắn, đã kịp thời đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từ Đại hội lần thứ VI đến nay. Việc duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là bằng chứng nổi bật về sự ổn định của Việt Nam.

Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia cũng đánh giá cao sự ổn định chính trị ở Việt Nam và coi đây là điều kiện tiên quyết cho những thành tựu mà Việt Nam giành được. GS Carl Thayer nhận định: Nếu nhìn sang các quốc gia khác như Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Philippines...thì sẽ thấy ngay là Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp đảm bảo sự ổn định chính trị tại Việt Nam.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp (PCF) - Fabien Roussel khẳng định, đối với Đảng Cộng sản Pháp, Việt Nam luôn là một tiếng nói của hòa bình và ổn định trong thế giới hiện nay. Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề quốc tế của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ Alvaro Rodriguez cho rằng, với việc đặt sinh mệnh và an sinh của người dân lên trước tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp thế giới nhìn nhận điều gì là có thể khi chính quyền phục vụ người dân thay vì vấn đề tài chính.

Dư luận quốc tế đều tin tưởng rằng, Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam là dấu mốc quan trọng, hoạch định đường lối để phát triển Việt Nam hiện đại trong một giai đoạn mới. Việt Nam sẽ thực hiện thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là một lực lượng có ý chí kiên cường, có khả năng đương đầu với mọi khó khăn để đạt mục tiêu đề ra. Những quyết định của Đảng chắc chắn sẽ được người dân Việt Nam ủng hộ vì những quyết định đó phản ánh mục tiêu chính của Đảng là làm cho cuộc sống ở Việt Nam thịnh vượng và hạnh phúc.

Cuộc chiến chống tham nhũng không bao giờ "ngơi nghỉ"

Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm cầm quyền đã không ít lần đứng trước những thử thách to lớn. Khi phát triển kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng, đảng thừa nhận “một bộ phận không nhỏ” cán bộ đã tha hóa, biến chất, đi ngược lại niềm tin của nhân dân, trong đó có những cán bộ cao cấp. Không ít người “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đánh mất mình lúc nào không biết. Những bài học đau xót của nhiệm kỳ khóa XII vừa qua càng khẳng định quyết tâm làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ trong nhiệm kỳ tới. Quyết tâm này được thể hiện ngay ở chủ đề của đại hội, trong phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và trong các tham luận tại Đại hội.

Theo đó, cuộc chiến chống tham nhũng do người đứng đầu Đảng phát động sẽ không bao giờ “ngơi nghỉ”, không bao giờ chùng xuống hay chậm lại. Chỉ có quyết tâm thôi chưa đủ mà còn bằng việc hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để cho đội ngũ cán bộ các cấp không có “cơ hội” để nhúng chàm. Chỉ có như vậy mới giữ vững niềm tin trong nhân dân, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng bởi còn niềm tin thì còn Đảng, còn niềm tin thì còn chế độ và ngược lại.

Trong cuộc họp báo sau khi bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã giành những lời tâm huyết tận đáy lòng để nói về cuộc chiến chống tham nhũng. Một mặt khẳng định quyết tâm chống tham nhũng không vùng cấm, không ngơi nghỉ, một mặt ông cũng muốn nhắn nhủ tới đội ngũ lãnh đạo các cấp rằng: “Ai cũng thích của, thích tiền. Nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng và cao quý nhất. Đây là cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. Chúng ta mới hạn chế, ngăn ngừa được một bước. Nếu không rèn luyện tu dưỡng thì khó tránh khỏi cám dỗ".

Giai đoạn lịch sử cần những con người lịch sử

Lịch sử hơn 90 năm cầm quyền của mình, Đảng đã 13 lần tiến hành đại hội và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mỗi kỳ đại hội là bầu ra đội ngũ tinh hoa để lãnh đạo đất nước hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết của đại hội.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành việc bầu chọn 200 Ủy viên Trung ương, bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Đặc biệt, đại hội một lần nữa đặt niềm tin khi bầu chọn người đứng đầu Đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là năm thứ 10 ông giữ vai trò này kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XI vào năm 2011. Trước Đảng, trước nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nói rằng, cá nhân ông thì không thể làm gì được nếu không có sự ủng hộ, đoàn kết nhất trí của Ban Chấp hành Trung ương. Sự đoàn kết trong Đảng sẽ tạo ra sự đoàn kết trong xã hội.

Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử không chỉ phản ánh niềm tin của nhân dân đối với người lãnh đạo mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm mà còn thể hiện mong muốn tiếp nối những chính sách phát triển kinh tế kiên định, sáng tạo, tiếp nối cuộc chiến chống tham nhũng đã quyết liệt càng quyết liệt hơn nữa. Trong khi đó, giới truyền thông quốc tế nhận định: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như “một người chiến binh trung thành và kiên định” nhằm đưa con tàu Việt Nam tiếp tục hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Mỗi một giai đoạn lịch sử, đất nước lại cần những con người lịch sử. Nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được nhắc tới là Tổng Bí thư của Đổi mới thì nay, rất nhiều người Việt Nam gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “người đốt lò” vĩ đại trong cuộc chiến với tham nhũng để làm trong sạch Đảng. Với bản lĩnh và kinh nghiệm công tác, 10 năm qua, ông cùng với tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo đất nước làm nên nhiều kỳ tích trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Trong số 200 Ủy viên Trung ương khóa mới có 120 người tái cử, 80 người trúng cử lần đầu. Số uỷ viên từ 51-60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 124 người, dưới 50 tuổi có 40 người và trên 60 tuổi có 16 người. Như vậy, số người ở độ tuổi “sung sức” vẫn chiếm số đông nhất, nhiều người đã và đang thực hiện trách nhiệm “Bí thư cấp ủy không là người địa phương” nhằm trui rèn, thử thách.

Bối cảnh thế giới mới với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, đất nước đang cần những người trẻ, được đào tạo ở trong và ngoài nước, nắm bắt nhanh những tiến bộ của khoa học công nghệ… Bởi vậy, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được kỳ vọng vừa vững vàng, kiên định, vừa đổi mới, sáng tạo để đưa đất nước bứt phá trong những năm tới. Không ít người kỳ vọng “một Việt Nam trỗi dậy” từ năng lực dẫn dắt của bộ máy lãnh đạo mới.

Trước những đòi hỏi của thực tiễn, trên cương vị người đứng đầu Đảng trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đại hội XIII thành công rất tốt đẹp, song mới chỉ là bước đầu bởi Nghị quyết của Đảng phải vào cuộc sống, phải sinh ra của cải, vật chất, phải làm cho nước giàu, dân mạnh thì khi đó mới khẳng định đại hội thành công. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng vì lâu nay tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Tổng Bí thư lưu ý điều này để ngay từ bây giờ phải bắt tay hành động và mang lại hiệu quả cụ thể “chứ không phải vỗ tay là xong”.

Nghị quyết có thành hiện thực trong thực tế hay không, được triển khai đúng chủ trương, hợp lòng dân hay không thì yếu tố mang tính quyết định vẫn là cán bộ - then chốt của then chốt. Đại hội vừa lựa chọn, bầu và đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những tinh hoa của đất nước tiếp tục đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Song, bài học sâu sắc được rút ra trước đây cho thấy nếu không tiếp tục rèn luyện, nêu gương, cống hiến và được giám sát, kiểm tra sâu sát thì cũng rất dễ không còn là tinh hoa. Điều đó không chỉ tác động trong một nhiệm kỳ mà còn cả tương lai, bởi Nghị quyết Đại hội XIII ngoài xác định mục tiêu tổng quát còn có các mục tiêu cụ thể gắn với các mốc sự kiện trọng đại của đất nước trong 5, 10 và tầm nhìn 25 năm tới. Do đó, tinh hoa ngay từ bây giờ hãy thể hiện là tinh hoa, luôn giữ mình là tinh hoa để quán triệt, triển khai những chủ trương, đường lối cùng các giải pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả để dân giàu hơn, nước mạnh hơn như kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

