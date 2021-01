Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT làm việc với Sở NN&PTNT

BHG - Chiều 28.1, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các Cục Lâm nghiệp, Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật và Phòng chống thiên tai…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2020, ngành nông nghiệp của tỉnh có 4 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu đạt 97%. Tổng sản lượng lương thực có hạt thu hoạch sơ bộ đạt trên 411.236 tấn; giá trị thu hoạch bình quân trên ha đất canh tác cây hàng năm ước đạt 50 triệu đồng; tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp chiếm 31,3%; tỷ lệ che phủ rừng đảm bảo duy trì 58%; tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 86%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 ước đạt trên 12.770 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2019; trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 13,08% so với năm 2019, chiếm trên 86,87% giá trị toàn ngành; lâm nghiệp ước đạt trên 1.594 tỷ đồng, chiếm 12,48% giá trị toàn ngành, giảm 1,88% so với năm 2019; thủy sản ước đạt trên 107 tỷ đồng, chiếm 0,84% giá trị sản xuất toàn ngành, tăng 7,81% so với năm 2019…

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Hải Lý cũng đã nêu ra một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh với đoàn công tác Bộ NN&PTNT: Xem xét, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ gạo cho đồng bào 6 huyện nghèo vùng cao biên giới của tỉnh tham gia bảo vệ rừng, giai đoạn 2021 – 2025; Đưa “Dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020 – 2030” vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ; Xem xét cho tỉnh được tham gia các dự án ODA về lâm nghiệp và các dự án thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp; Sớm triển khai thực hiện dự án “Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân” để công tác hỗ trợ bảo vệ rừng cho người dân không bị gián đoạn; Xem xét giúp cho tỉnh triển khai 1 dự án thí điểm trồng dược liệu dưới tán rừng tạo sinh kế bền vững cho người dân từ nguồn vốn KH&CN của Bộ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, nhấn mạnh: Trong thời gian tiếp theo, tỉnh Hà Giang cần xác định lại vùng sản xuất để cơ cấu ngành nông nghiệp hợp lý; quan tâm duy trì diện tích cây nông nghiệp nhằm đảm bảo lương thực theo kế hoạch và chuyển đổi diện tích cây trồng năng suất thấp sang cây trồng phù hợp có giá trị cao hơn. Chủ động khoanh vùng, kiểm soát giống gia súc; không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục làm tốt các biện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm; xây dựng kế hoạch chăn nuôi đảm bảo cung ứng đủ thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh cũng cần tập trung rà soát lại Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đi đã xác định về hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Hải Lý báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm, nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT đồng tình với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển cây dược liệu dưới tán rừng nhưng phải có sự lựa chọn, sàng lọc những loại cây trồng có thế mạnh, nhu cầu tiêu thụ lớn và cần rà soát lại tất cả các kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực, chủ động trước những tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021, nhất là trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay…

