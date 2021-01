Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc Tết tại huyện Đồng Văn

BHG - Ngày 24.1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồn biên phòng, “Con nuôi đồn Biên phòng”, chính quyền địa phương và nhân dân 9 xã, thị trấn biên giới của huyện Đồng Văn.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc tặng quà Tết cho 3 Đồn biên phòng.

Tại đồn Biên phòng Phó Bảng, lãnh đạo các Đồn đã báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn và xây dựng đơn vị năm 2020 của 3 đồn Biên phòng Phó Bảng, Lũng Cú và Đồng Văn. Thiếu tướng Lê Văn Phúc biểu dương những thành tích, kết quả các đơn vị đạt được; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai kịp thời công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, cảm ơn chính quyền địa phương và nhân dân biên giới đã sát cánh cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc tặng quà cho các xã, thị trấn biên giới.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Văn Phúc yêu cầu các đơn vị thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhân dân xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tích cực tham gia củng cố chính trị cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp nhân dân phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với địa phương, các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19; duy trì các tổ, chốt, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP tặng quà, chúc Tết các các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí trong Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP tặng qùa các cháu “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP tặng quà, chúc Tết các lực lương thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Phó Bảng.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN