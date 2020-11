Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh giám sát tại huyện Xín Mần

BHG - Vừa qua, tổ giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về phát triển KT – XH, giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Xín Mần.

Qua 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, huyện Xín Mần đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong số 55 chỉ tiêu có 12 chỉ tiêu vượt, 41 chỉ tiêu đạt, còn 2 chỉ tiêu không đạt nghị quyết; trong năm có 33,3% số xã đạt 9 tiêu chí NTM. Kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Công nghiệp tăng trưởng khá, đặc biệt là ngành công nghiệp thủy điện, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách huyện. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao, các ngành dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển. Kết cấu hạ tầng KT - XH tiếp tục được quan tâm đầu tư và nâng cấp, cải thiện cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều lao động được tạo việc làm mới. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại được tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Xín Mần trong triển khai Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về phát triển KT – XH. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm, khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tiến hành rà soát đánh giá các chỉ tiêu KT - XH đảm bảo thực chất, tránh bệnh thành tích; có giải pháp cụ thể, hiệu quả đối với các chỉ tiêu đạt thấp; tiếp tục chú trọng xây dựng các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch tiêu biểu là thế mạnh của huyện...

Thanh Hà