Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội bước vào đợt làm việc thứ 2

Ngày 2/10, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV bắt đầu bước vào ngày làm việc đầu tiên của đợt 2 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Đợt 2 kỳ họp thứ 10 của Quốc hội bắt đầu từ ngày 2/11 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Trong tuần làm việc đầu tiên của đợt này (từ 2-7/11), Quốc hội dành phần lớn thời gian vào xem xét, thảo luận về những vấn đề kinh tế-xã hội. Nội dung các phiên họp, được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Theo đó, Quốc hội sẽ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 (trong đó có thảo luận một số nội dung liên quan các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và phát triển điện lực; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng). Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Tại thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ các vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội sẽ phát biểu một số vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng nghe đại diện Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao trình bày các báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Cũng trong tuần làm việc đầu tiên của đợt này, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo và thảo luận về: Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (tỉnh Ninh Thuận), dự án hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An).

Cùng với đó, Quốc hội thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh…

