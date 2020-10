Hội nghị toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020

BHG - Sáng 31.10, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Năm học 2019 - 2020 là năm học “đặc biệt”, đầy khó khăn, thách thức đối với ngành Giáo dục do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19; Bộ GD&ĐT đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch năm học 2 lần và thời điểm kết thúc năm học chậm gần 2 tháng so với những năm học trước. Nhưng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên và các em học sinh, sinh viên, ngành Giáo dục đã hoàn thành kế hoạch năm học và đạt nhiều kết quả tích cực: Thực hiện tốt mục tiêu kép đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 và kế hoạch năm học; đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; đổi mới công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm; triển khai hiệu quả Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục đại học không ngừng nâng lên, giáo dục phổ thông mũi nhọn giữ vững thành tích đáng tự hào trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục cũng đánh dấu bước đột phá của giáo dục đại học trong thực hiện tự chủ, chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học.

Đối với Hà Giang, ngành giáo dục chủ động triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của T.Ư, tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với tình hình địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý và giảng dạy; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh. Mạng lưới trường, lớp học được rà soát, sắp xếp quy hoạch theo hướng tinh gọn; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp được quan tâm chú trọng; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Tiếp tục duy trì, giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học; chuyển 10.361 học sinh tiểu học từ điểm trường về học tại trường chính; tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 88,07%. Toàn tỉnh có 236/616 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 38,3%.

Phát biểu chỉ đạo tại hôi nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Giáo dục trong năm học vừa qua. Về những bất cập, tiêu cực, đề nghị ngành Giáo dục phải nhìn nhận một cách bình tĩnh, khách quan, cầu thị; phải xác định đổi mới là một quá trình liên tục, chúng ta phải kiên định, có sự điều chỉnh, nhìn nhận từng vấn đề đúng, sai, không nên mất lòng tin vào quá trình đổi mới giáo dục. Các cấp, các ngành tiếp tục coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và gắn liền với nhiệm vụ phát triển KT – XH; giáo dục phải đi trước 1 bước, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới; trong quá trình đổi mới giáo dục phải chú trọng gìn giữ, phát huy những cách làm tốt, hiệu quả; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong giảng dạy; tiến tới đa dạng giáo dục phổ thông, thực hiện bình đẳng trong giáo dục; phát huy vai trò chủ động, phản biện của học sinh trong quá trình học tập; thực hiện tinh giản biên chế nhưng không thể để thiếu giáo viên.

