Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì thảo luận tổ, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

BHG - Sáng 2.11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV bước vào đợt làm việc thứ 2 tập trung tại tòa nhà Quốc hội (Hà Nội). Trong phiên thảo luận tại Tổ 6, gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang chủ trì thảo luận.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì thảo luận tại Tổ 6.

Buổi thảo luận tập trung các nội dung: Kết quả phát triển KT – XH và ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển KT – XH, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2021; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020; phát triển KT – XH, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính Quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2016 – 2020; dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 và các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Thào Xuân Sùng phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Tham gia thảo luận, đại biểu Thào Xuân Sùng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang và đại biểu Vũ Hồng Thanh, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, đề nghị: Cần đánh giá thêm về vấn đề môi trường sau ảnh hưởng của mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, trong đó có an ninh nguồn nước, vấn đề thủy điện. Nội dung ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, Quốc hội, Chính phủ cần đề ra các chủ trương rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch phát triển KT – XH vùng phía Đông hạ sơn các tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; cần có giải pháp mang tính chủ trương và coi đây là vấn đề trọng tâm. Các đại biểu cũng đề nghị cần có sự đánh giá độ an toàn của hệ thống các dự án thủy điện và hồ đập tại các tỉnh miền Trung; những dự án thủy điện không đảm bảo an toàn phải dừng ngay, cần đặt sự an toàn của người dân lên trên hết; đồng thời xem xét lại vấn đề trồng rừng kinh tế tại đầu nguồn các sông, suối; trong thời gian tới, cần dồn sức, dồn lực cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, thành lập ban chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại miền Trung.

Tin, ảnh: Duy Tuấn