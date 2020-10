Khen thưởng đột xuất lực lượng Công an triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc

BHG - Chiều 22.10, tại Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến động viên, khen thưởng đột xuất lực lượng Công an có thành tích trong công tác điều tra, triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc. Dự buổi khen thưởng có Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng, động viên lực lượng Công an.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng liên tỉnh có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn SMS điện thoại di động có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng. Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức đấu tranh, triệt xóa. Vào hồi 18 giờ 25 phút ngày 21.10, với sự hỗ trợ, phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, Công an tỉnh đã huy động lực lượng tiến hành triệt phá, bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi. Qua xác định sơ bộ, số tiền giao dịch trung bình mỗi ngày khoảng 4 đến 5 tỷ đồng.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sẽ tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phát biểu chúc mừng lực lượng Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Thành phố Hà Giang là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn về an ninh trật tự, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp; việc triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc thể hiện sự quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, chia vui với lực lượng Công an đã triển khai lực lượng đảm bảo bí mật, an toàn, tạo sự yên tâm trong nhân dân. Mong muốn, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để kết thúc sớm vụ việc; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt việc quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; triển khai tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng thưởng cho các tập thể.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Ghi nhận thành tích của lực lượng Công an, UBND tỉnh đã tặng thưởng cho 6 tập thể, 22 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm vào hồi 18 giờ 25 phút ngày 21.10; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc.

Tin, ảnh: Kim Tiến