Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

BHG - Sáng 20.10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10. Đợt 1 - Kỳ họp (từ ngày 20.10 - 27.10) được diễn ra theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ trong phiên khai mạc tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Dự tại điểm cầu Hà Giang, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách; Sùng Thìn Cò, đại biểu; Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Agribank Hà Giang, đại biểu. Cùng dự có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh dành phút mặc niệm Thiếu tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Man cùng những cán bộ, chiến sỹ, người dân đã hy sinh khi thực hiện công tác cứu hộ và tử vong do thiên tai.

Trước khi diễn ra khai mạc, các đại biểu đã dành phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, ĐBQH khóa XIV (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình) đã hy sinh khi tham gia cứu hộ thiên tai và các chiến sĩ, nhân dân hi sinh, tử vong do thiên tai trong những ngày qua tại miền Trung. Các đại biểu cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại, ảnh hưởng do mưa lũ.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đây là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, là dịp để Quốc hội nhìn nhận lại những vấn đề mà Quốc hội đã khẳng định với cử tri trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Giang

Kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT – XH cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020. Xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 4 dự án luật; tiến hành chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Thảo luận, góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành công tác nhân sự và thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, dành toàn bộ thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG – DUY TUẤN