Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 47

BHG - Ngày 1.10, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 47 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, tình hình KT – XH, đảm bảo QP – AN của tỉnh 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta đã phòng, chống dịch Covid – 19, dịch tả lợn châu Phi hiệu quả và duy trì phát triển KT – XH; QP – AN, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong số 24/43 chỉ tiêu KT - XH đánh giá thường kỳ có 6 chỉ tiêu đạt và vượt, 10 chỉ tiêu đạt trên 90%, 2 chỉ tiêu đạt từ 70 đến 90%, 6 chỉ tiêu đạt dưới 70%. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vượt kế hoạch giai đoạn 1 đề ra với 3.336 nhà đã hoàn thành. Kêu gọi xã hội hoá Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh và nhận được cam kết hỗ trợ gần 52 tỷ đồng. Tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, dịch vụ khôi phục và tăng trưởng…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị đã được nghe thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thành phố thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn điều hành phần thảo luận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 47 được tổ chức trong thời điểm tỉnh ta đang từng bước vượt qua làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid – 19; vừa chống dịch vừa ứng phó với những tác động của dịch và tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển KT – XH, cũng như tích cực chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí cho rằng dù đạt được nhiều kết quả trong công tác lãnh, chỉ đạo phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng Đảng nhưng còn nhiều hạn chế chưa được khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và 5 năm nhiệm kỳ 2015 – 2020, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình chào mừng đại hội Đảng, các công trình trọng điểm của tỉnh; hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả KT – XH 9 tháng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, rà soát tuyển dụng giáo viên kịp thời theo quy định; chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai; tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; hoàn thành bố trí công an chính quy về cơ sở; đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thông qua Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy về chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh đã công bố Quyết định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng” cho đồng chí Sèn Chỉn Ly, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức chia tay đồng chí Sèn Chỉn Ly và đồng chí Nguyễn Đức Vinh, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nghỉ công tác, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tặng hoa chia tay các đồng chí nghỉ chế độ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận công lao, đóng góp của các đồng chí cho sự phát triển của tỉnh những năm qua. Đồng thời chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chia tay các đồng chí Sèn Chỉn Ly và Nguyễn Đức Vinh về nghỉ chế độ.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng” cho đồng chí Sèn Chỉn Ly.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và BCH Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh thông tin những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới và ảnh hưởng của dịch đến KT – XH địa phương.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hoàng Gia Long thảo luận về khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công.

