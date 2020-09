UBND tỉnh họp phiên tháng 8

BHG - Sáng 1.9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.2020 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng 8, sản xuất nông nghiệp triển khai theo đúng khung thời vụ. Tổng diện tích lúa Mùa đã cấy ước đạt 28.195 ha; trồng 8.635 ha ngô Hè – Thu, 3.450 ha đậu tương, 1.760 ha lạc. Chương trình OCOP có 34 sản phẩm đạt 3 sao, 15 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh. Toàn tỉnh làm trên 100 km đường bê-tông các loại; nhân dân hiến trên 52.000m2 đất; đóng góp trên 22.500 ngày công lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt trên 502 tỷ đồng, giảm 14,72% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 183 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 1.348 tỷ đồng, đạt 53,9% so với kế hoạch tỉnh giao và 71,1% dự toán T.Ư giao. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện ước đạt 257 tỷ đồng, tăng 13% so với tháng trước và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn cảnh phiên họp.

Giải ngân các nguồn vốn đầu tư công (gồm cả nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) đạt 1.844 tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 950 tỷ đồng, tăng 0,91% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu tại phiên họp.

Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng nhà ở cho 3.280 hộ, có 2.902 hộ đã hoàn thành. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; QP – AN được giữ vững... Tuy nhiên, thiên tai gây thiệt hại nặng nề về tài sản của Nhà nước và người dân; dịch tả lợn châu Phi tái phát, tiềm ẩn nguy cơ lây lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các cấp, các ngành triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, nâng cao khả năng dự báo tình hình để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone; tiếp tục rà soát các trường hợp trở về từ các vùng có dịch để kịp thời có các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly nếu cần thiết; tập trung lực lượng làm tốt công tác phòng, chống thiên tai; thường xuyên kiểm tra các hồ thủy điện trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, thực hiện tái đàn gia súc. Theo dõi tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư công, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc, kịp thời có giải pháp khắc phục. Đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, xác định rõ khoản thu, sắc thuế giảm thu, các nguồn thu còn tiềm năng. Triển khai hoàn thành các tiêu chí đối với 7 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM theo kế hoạch. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo, đảm bảo hoàn thành số nhà theo chỉ tiêu giao; chỉ đạo các trường và cơ sở giáo dục hoàn thành tốt công tác tuyển sinh, sẵn sàng các phương án và điều kiện cần thiết để tổ chức khai giảng năm học mới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình của các sở, ngành, trong đó có một số tờ trình quan trọng, như: Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; dự thảo Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân trong tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; đề nghị ban hành Quyết định quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh; về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030... Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành hoàn chỉnh tờ trình để ban hành, làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Tin, ảnh: KIM TIẾN